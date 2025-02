Eesti 200 poliitikute sõnul madal toetus erakonnas pingeid ei tekita

Erakonna Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liikmed Irja Lutsar, Hendrik Terras ja Kalev Stoicescu ei näe ülimadala erakonna reitingu pärast erakonnas pingeid ning leiavad, et nii erakonna juht Kristina Kallas kui ka riigikogu esimees Lauri Hussar on teinud head tööd.

Poliitikavaatleja Ott Lumi ütles jaanuarikuus ERR-ile, et erakonnas Eesti 200 on enne lähenevaid kohalike omavalitsuste volikogude valimisi kõige rohkem riski, et keegi fraktsiooni liikmetest võib otsustada liituda teise erakonnaga ning see võib ka fraktsioonis pingeid tekitada.

Mõned teistesse erakondadesse kuuluvad riigikogu liikmed on rääkinud, et Eesti 200-s on olnud juttu, et Eesti 200 võib Lauri Hussari asemel esitada riigikogu esimehe kandidaadiks ka kellegi teise.

Fraktsiooni liige Hendrik Terras ütles, et erakonna reiting on küll madal, aga mingeid sisetülisid ta ei näe.

"Iseenesest meil arutelud toimivad, mõnda asja võib-olla oleks teistmoodi teinud, aga noh, seda ei oskagi öelda, et see otseselt paremini on. Aga

üldjoontes inimesed saavad enam-vähem mõistlikult läbi ja arutatakse poliitikat," ütles Terras.

Kuigi riigikogu juhatuse valimised on juba kuu aja pärast, ei ole Terrase sõnul fraktsioonis selle üle arutatud, kas tema fraktsioonikaaslane Lauri Hussar võiks riigikogu esimehena jätkata.

"Ma isiklikult hindan, et Lauri on suhteliselt mõistlikult hakkama saanud, mul Lauri suhtes kriitikat ei ole, aga see on lõpuks fraktsiooni otsus," sõnas Terras.

Kalev Stoicescu ütles, et erakonnal on parim võimalik juht – Kristina Kallas.

"Sellest on muidugi kahju, et erakonna toetus nii madal on, aga foon ongi selline, et oleme koalitsiooni liige koos Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ja kui foon on selline ülinegatiivne, siis ongi üks otsene tagajärg. Anname endast parima, et selles väga keerulises olukorras Eestit edasi viia.

Aga nii on," rääkis Stoicescu.

Stoicescu lisas, et Eesti 200 kahjuks räägib ka see, et erakond on riigikogus uustulnuk.

"Meil on poliitika tegemise kogemus kindlasti väiksem kui vanadel nii-öelda erakondadel. Ja meile langes ka kohe suur vastutus, olles valitsuskoalitsiooni liige. Võib-olla me oleme suunatud rohkem asjade tegemisele kui poliitika tegemisele," lausus Stoicescu.

"Kui mõelda populaarsusele, siis me ju näeme, kuidas populaarsus tekib, mõnel tekib ka mitte midagi tehes, lihtsalt tekib... ja kritiseerides. Aga meie püüame asju teha, võib-olla peaks ka rohkem poliitikat tegema tõesti," ütles Stoicescu.

ERR küsis ka Stoicescu käest, kas tema hinnangul peaks Lauri Hussar riigikogu esimehena jätkama.

"Mina ei hakka avalikult hinnanguid andma persoonidele. Kindlasti oma valiku teen ja Lauri on minu erakonnakaaslane. Ma arvan, et ta on oma tööd hästi teinud, nii nagu üks riigikogu esimees peaks objektiivselt tegema. Sest selles positsioonis ei saa lähtuda erakondlikest huvidest, peab silmas pidama parlamenti kui tervikut," vastas Stoicescu.

Ka Stoicescu ei näe, et madal reiting erakonnas erimeelsusi tekitaks. "Mina ei näe seda väidetavat pingelisust. See on võib-olla kellegi soovmõtlemine. Seda on kogu aeg ennustatud ja soovitud, et meie fraktsioon laguneks, aga näete, ei ole lagunenud. Me hetkel küll ei näe sellist perspektiivi," rääkis Stoicescu.

Samuti Eesti 200 fraktsiooni kuuluv Irja Lutsar nentis, et kaks protsenti on tõesti madal toetus ja et talle teeb muret ka see, et see on püsinud pikka aega.

"Seda oleme me ka erakonna juhatuses arutanud, mis võiksid olla need edasised strateegiad ja mida me saaksime veel teha, et seda toetust suurendada. Niisugused diskussioonid on juhatuses käinud. Mõningaid ideid on, aga neid ma ei tahaks praegu veel välja tuua," lausus Lutsar.

"Ma ei oska ütelda, erakonna juhtimist saab alati kritiseerida, aga ma arvan, et erakonna juhtimisega praegu üldiselt võib rahul olla. Meil on regulaarsed erakonna juhatuse koosolekud, juhatuse liikmetel on sõna olemas, meil on nüüd volikogu paigas, volikogu istungid on toimunud. Võib-olla kui ma ütleks, et ma olen väga rahul, siis ma valetaks, aga alati on ruumi paremuseks. Aga mulle tundub, et mingeid väga kiireid rapsimisi ei ole ka praeguses olukorras mõistlik teha," kommenteeris Lutsar.

Lauri Hussar on samuti Lutsari sõnul oma tööga väga hästi hakkama saanud. "Kui te vaatate, siis riigikogu toimib. Aeg-ajalt ikka on ütlemisi, aga see ei ole Lauri Hussari mõjutatav. Minu meelest on Lauri Hussar, nagu öeldakse, jala maha saanud ja kindlasti ma võin väita, et Lauri Hussar juhib riigikogu, pannes rõhu sõnale "juhib"," lausus Lutsar.

Riigikogu juhatuse valimised toimuvad 27. märtsil.

Eelmisel nädal avaldatud Norstati küsitlus andis Eesti 200 toetuseks 2,5 protsenti.

Delfi tellitud ja Turu-uuringute AS-i korraldatud uuringust selgus teisipäeval, et Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus peaministrikandidaadina on kuus protsenti.