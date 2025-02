Tapa volikogu otsustas sõlmida ujula arendajaga 20-aastase lepingu

Tapale ujula ehitamine on plaanis olnud üle kümne aasta. Neljapäeval võttis volikogu istungil otsuse tegemine aega pea poolteist tundi. Lõpuks hääletas ujula arendajaga lepingu sõlmimise poolt 11 ja selle vastu vaid kolm saadikut.

Vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov oli üllatunud, et eelnõu lõpuks nii kindla toetuse sai.

"See tõesti tuli üllatusena, sest viimastel päevadel enne tänast hääletust olid pinged sotsiaalmeedias ja varasemad hääletused näitasid, et opositsioon hääletab sellele vastu. Aga õnneks tuli neil mõistus pähe, et selline tõmbekeskus on Tapa linnale ja Tapa vallale vajalik," rääkis ta.

Vastavalt otsusele kohustub vald ostma keskuse arendajalt 20 aasta jooksul veeaega ligi poole miljoni euro ulatuses aastas. Sama pikaks ajaks on igal aastal 620 000 euro ulatuses lubanud Tapa ujulas kaitseväelastele treeningaegu osta riigi kaitseinvesteeringute keskus.

Tapa volikogu opositsiooni poolt jäi kõlama seisukoht, et ujula on küll vajalik, kuid aastateks siduv finantsotsus tehti kiirustades ja vähestele andmetele tuginedes.

"Mitte mingit kiiret meil tegelikult ei olnud. Olen teinud ka ise taustatööd ja meil oleks rahulikult veel kuu aega olnud aega otsustada neid asju. Vormistada dokumendid korrektselt ja siis otsustada," kommenteeris opositsiooni esindaja Alari Kirt.

Keskerakondlane Maksim Butšenkov nentis, et Tapa oleks saanud ujula tõenäoliselt kiiremini, kui see lubadus poleks olnud liiga ühe erakonna keskne.

"Ma olen teinud väikese vea. Mulle tundub, et kui ujula ei oleks olnud algusest peale nii tihedalt seotud ühe erakonnaga või isikuga, siis oleks see tulnud natukene varem," ütles ta.

Tapal asuvale Roti lagedale planeeritav veekeskus, mille südameks on 25-meetrine kaheksa rajaga ujula, on kavas avada 2027. aastal.