Tapa uue spordikeskuse ehitamiseks otsitakse erainvestoreid

Tapa vald ja kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) otsivad Tapa linnale spordikeskuse ehitajat. Ühine huvi on sündinud sellest, et esimese brigaadi sõduritel ja linna koolilastel pole nüüdisaegset treeningu- ja ujumiskeskust.

Vald on ujulat plaaninud 20 aastat, kuid loodab nüüd koostöös riigiga leida arendaja. Vald ja riik maksaks 15 aasta jooksul hanke võitjale ligi pool miljonit, sõdurid ja lapsed saaksid aga tasuta ujuda.

Praegu asub Tapa linna serval Spordi tänav 8 lummemattunud staadion. Kolme-nelja aasta jooksul peaks selle kõrvale kerkima spordikompleks 25-meetrise ujula, pallimängusaalide ja majutusega.

Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas hiljuti välja 13 miljoni suuruse hanke erainvestorite leidmiseks, kes koostaks projekti ja ehitaks. Osapooleks on ka Tapa vald – seda ei juhtu tihti, kui Eestis omavalitsus, riik ja ettevõtjad üritavad seljad kokku panna.

"Erasektor ehitab selle kõik valmis, hakkab seda opereerima. Vald ja kaitsevägi hakkavad ostma teenuseid iga-aastaselt. Planeeritud periood on 15 aastat ja 450 000 eurot aastas," lausus RKIK taristu projektijuht Kaupo Kaasik.

Kaks aastat tagasi enne riigikogu valimisi tekitas vaidlusi 200 000 eurot, mille Tapa sai ujula projekti tellimiseks katuserahana. Projekti ei tekkinud, raha ootas sahtlis, kuni see tuli vastavalt seadusele läinud aasta lõpuks realiseerida.

"Kuna meil oli mõte selline, et leiame investori, kes nii projekteerib kui ehitab, siis oli peamurdmist raha kasutuse üle. Küsisime raha sihtotstarbe muutust ja kasutasime raha selleks, et tuua krundi serva soojatorustik," rääkis Tapa vallavanem Riho Tell.

Vallavanem tunnistas, et spordikompleksi projekt hakkas liikuma siis, kui riik kaitseministeeriumi näol sellega liitus.

"See, et kaitseministeerium meie projektiga kaasa tuli, on võtmekoht. Üksinda Tapa vallaga me ilmselt poleks suutnud investorites huvi tekitada," nentis vallavanem Tell.

Tapa vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov ütles, et ujula vajadusest on Tapal räägitud viimased paarkümmend aastat.

Spordikeskuse krundist jalutuskäigu kaugusel asub esimene brigaad, kus lisaks kaitseväele viibib tuhat liitlaste sõdurit. Eelmisel aastal valmis kaks spordisaali nende treeninguteks. Lisaks ettenähtud füüsilisele iga päev treenimas käijaid on väeosas 300 kuni 400. Kuid ujumiseks tuleb sõita Rakverre või Kadrinasse. Pealegi loodavad liitlased ja kaadriväelased uues spordikeskuses osaleda treeningutel, mida linnakus ei ole.

Kohalikud kooliõpilased sõidavad bussidega kohustuslikeks ujumistundideks Tamsallu. Kui uus spordikompleks valmib, jäävad paarikümneminutised bussiotsad ära. Nii sõdurid kui lapsed saavad kasutada kohalikke võimalusi tasuta.