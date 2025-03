Zelenski tahab Trumpi juhtimise all töötada rahu nimel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeval, et on valmis Donald Trumpi juhtimise all tegema tööd rahu saavutamise nimel. Zelenski tunnistas, et viimane kohtumine Valges Majas ei läinud nii, nagu pidanuks ja nimetas toimunut kahetsusväärseks.

"Keegi meist ei taha lõputut sõda. Ukraina on valmis võimalikult kiiresti istuma läbirääkimiste laua taha, et tuua kestev rahu lähemale. Keegi ei taha rahu rohkem kui ukrainlased. Mina ja minu meeskond oleme valmis töötama president Trumpi tugeval juhtimisel püsiva rahu saavutamise nimel. Me oleme valmis töötama kiiresti, et sõda lõpetada, ja esimesed etapid võiksid olla vangide vabastamine ja vaherahu taevas," teatas Zelenski.

Zelenski kommenteeris ka eelmisel nädalal Valges Majas toimunud sõnavahetust ja nimetas seda tüli kahetsusväärseks.

"Meie reedene kohtumine Valges Majas ei läinud nii, nagu see pidi minema. Kahetsusväärne, et see nii läks. On aeg asjad korda teha. Me soovime, et tulevane koostöö ja suhtlus oleks konstruktiivne," ütles Zelenski.

Zelenski tänas veel Washingtoni abi eest Vene invasiooni tõrjumisel. Ta tõi veel välja, et Trump varustas oma esimesel ametiajal Ukrainat Javelini tankitõrjerakettidega.

Lisaks ütles Ukraina president, et tema riik tahab sõlmida USA-ga maavarade lepingu ning on valmis seda kohe tegema.

Zelenski viimased kommentaarid tulid pärast seda, kui Trump käskis Ukraina sõjalises abistamises pausi teha.

Zelenski ja Trumpi suhted jooksid liiva eelmisel nädalal. Zelenski saabus Valgesse Majja maavaralepet allkirjastama. Kahe riigipea vahel puhkes aga sõnasõda ning Zelenski lahkus lepet sõlmimata Washingtonist.

Trump teatas esmaspäeval, et Washington ei kavatse enam leppida Zelenski suhtumisega võimaliku relvarahu küsimusse Venemaaga. Teisipäeval peatas USA sõjalise abi andmise Ukrainale ning sellega suurendas USA järsult survet Kiievile, et see nõustuks pidama rahuläbirääkimisi Venemaaga.

Samas on andnud Trump märku, et tahab endiselt Ukrainaga maavarade lepet sõlmida. USA asepresident JD Vance aga kutsus Zelenskit üles näitama tänulikkust.

Vance ütles esmaspäeval, et Washingtonis majandusliku huvi tekitamine Ukraina tuleviku vastu ongi julgeolekugarantii kolm aastat Venemaa rünnakuid tõrjunud riigile.