Kolmapäev algab päikeseliselt, kuid õhtul kisub ilm halliks

Eelolev öö on enamasti selge. Vastu hommikut tekib paiguti udu. Puhub idakaare tuul 2-7, saartel kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 3..9 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Kohati on udu. Kagu- ja idatuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on 6..11 kraadi.

Ennelõuna on päikeseline. Pärastlõunal Liivi lahe äärest alates pilvisus tiheneb ja saartel hakkab vihma sadama. Õhtul katavad sajupilved ka mandri lääne- ja lõunaosa. Puhub valdavalt kagutuul 4-9, puhanguti 13-14 m/s. Õhutemperatuur on 16..21, saarte rannikul jääb 10 kraadi piirimaile.

Neljapäev on hallim. Vihmahooge on öösel enam, päeval hõredamalt.

Reede näitab päikest ja tõstab õhusooja 20 kuni 25-e kraadini.

Laupäev jätkub suvise soojaga, vaid maa põhjaserva võib jahedus tungida. On hoovihma ja äikese võimalus.

Pühapäeval püüab jahedus üle maa laieneda.