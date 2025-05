Võimukõnelustes algab järgmine faas

Algaval nädalal vaatab koalitsiooninõukogu üle töögruppide ettepanekud ja kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul saab siis leppe teksti kirja panna.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta Eesti 200-st ütleb, et kahe erakonna erinevuseks on läbirääkimistel olnud see, millise perspektiiviga teemasid käsitletakse.

"Selles töögrupis, mida mina juhin, mis on infotehnoloogia ja õigusriik, seal me oleme küll leidnud kompromissid ja kokkulepped, isegi sellistes keerulistes teemades nagu kohtureform näiteks. Meil on palju ebameeldivaid asju, mida tuleb teha selleks, et pikas perspektiivis läheks hästi," rääkis Pakosta.

See tähendab kokkuhoiukohtade leidmist, On aga valdkondi, mis saavad raha juurde, nagu näiteks küberkaitse. Hanno Pevkur ütleb, et täna langetatavatel otsustel ongi pikaajaline mõju ning toob näiteks otsused, mis puudutavad pensionivara.

"Samas tuleb arvestada, et see aeg, mis sellel koalitsioonil on, on täpselt järgmiste valimisteni ja selles valguses tuleb ka kõiki plaane ja otsuseid teha," lausus Pevkur.

Pensionisüsteemi jätkusuutlikkus on teema, mille üle on pikemalt räägitud.

"Näiteks teise pensionsamba taastamine, selle kohustuslikkuse taastamine. See, mida me nägime selle ärakaotamisega, oli inimestele selgelt kahjulik. Aga oli ka pikas perspektiivis kahjulik, sest me tootsime sellega järgnevateks aastakümneteks vaesust juurde," ütles Liisa Pakosta.

Kui Eesti 200 pooldab teise pensionisamba kohustuslikuks tegemist, siis Reformierakond räägib pigem teise sambaga vabatahtlikust liitumisest. Nii Pakosta kui ka Pevkur põhjendavad teise pensionisamba olulisust sellega, et sealt välja võetud raha läks tarbimisse ja see kahandab tulevikus pensionite suurust.

"Tuleb vaadata, kuidas oleks võimalik neid inimesi rohkem tagasi tuua teise sambaga liitumisse ja oma pensioni kogumisse rohkem investeerima," ütles Pevkur.

Sotsiaaldemokraat Vladimir Svet ütleb, et tema ootab uuest koalitsioonileppest konkreetsust.

"Praegu me paraku näeme ainult mingeid detaile selle kohta, kuidas vaieldakse suhteliselt tühiste küsimuste üle. Minule endale on mureks see, et vahepeal tuli uudis, et näiteks ei planeerita uusi investeeringuid teedesse," sõnas Svet.

Kui leppe tekst on valmis, siis peavad selle kinnitama mõlema erakonna volikogud.