WSJ: Trump kaalub Venemaale uute sanktsioonide kehtestamist

USA presidendi mõtteviisiga kursis olevate inimeste sõnul võib Trump sellise sammu astuda, kuna on üha enam pettunud Vene režiimijuhis Vladimir Putinis selle korraldatud rünnakute pärast Ukraina vastu ja rahukõneluste aeglase tempo pärast, vahendas WSJ.

Üks allikas ütles USA ärilehele, et piirangud ei hõlma tõenäoliselt uusi pangandussanktsioone, kuid arutatakse muid Putini survestamisvõimalusi, et sundida teda rahuläbirääkimistel järeleandmistele, sealhulgas nõustuma 30-päevase relvarahuga. Samas tõde WSJ, et Trump võib ka otsustada uusi sanktsioone mitte kehtestada.

Lehe andmetel on USA president edututest rahuläbirääkimistest väsinud ja kaalub nendest loobumist, kui viimane katse ebaõnnestub. Jääb ebaselgeks, mis saab siis, kui USA rahuprotsessist taganeb ja kas Ameerika Ühendriigid jätkavad Ukrainale sõjalise abi andmist.

Trump pidas nädalaid vastu survele noomida Putinit selle eest, et too on keeldunud nõustumast Ukraina toetatud relvarahuga. Kuid ametnikud ütlevad, et USA juhi mõtteviisi kujundasid kolm peamist seisukohta.

Esiteks, tema vastumeelsus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski suhtes, keda Trump nägi sanktsioonide nõudmise kaudu käimasoleva konflikti soodustajana - ehkki Zelenski nõustus relvarahuga.

Teiseks uskus Trump, et täiendavad sanktsioonid Venemaale ei piira tema võimet sõda pidada, vaid raskendavad jõupingutusi USA ja Venemaa majandussidemete taaselustamiseks.

Kolmas tegur – Trump arvas, et tunneb Putinit hästi ja ta eeldas, et Putin lõpetab sõja isikliku teenena talle. Kuid Putini soovimatus kompromisse teha muutis USA presidendi arvamust oma kolleegist, eriti pärast eelmisel nädalal toimunud telefonikõnet, kus Putin keeldus relvarahulepingust.

Trump mõistis pühapäeva õhtul Putini hukka rünnakute eest Ukraina vastu ja ütles ajakirjanikele, et on Kremli liidris ja rahuläbirääkimiste seisus pettunud.

"Ma ei ole rahul sellega, mida Putin teeb. Ta tapab palju inimesi ja ma ei tea, mis kurat Putiniga juhtus. Olen teda juba pikka aega tundnud - temaga alati läbi saanud -, aga ta saadab linnadesse rakette ja tapab inimesi ning see ei meeldi mulle üldse," ütles Trump.

Ta lisas, et Washington kaalub "absoluutselt" Venemaale sanktsioonide kehtestamist.

Hiljem postitas ta, et Putin on "täiesti hulluks läinud".

"Ma olen alati öelnud, et ta tahab KOGU Ukrainat, mitte ainult tükki sellest, ja võib-olla osutub see õigeks, aga kui ta seda teeb, viib see Venemaa allakäiguni!" ütles Ameerika juht.

Zelenski: Venemaal pole mingit kavatsust sõja lõpetamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeva õhtul, et luureandmete kohaselt puudub Venemaa režiimijuhil Vladimir Putinil ja tema lähikondlastel igasugune kavatsus lõpetada täiemahuline sõda Ukraina vastu.

Zelenski sõnul jagavad seda hinnangut tõenäoliselt ka Ukraina partnerriikide luureteenistused.

"Pidasin täna järjekordse ülemjuhataja staabi kohtumise. Kuulasime luureülevaateid, mis olid väga üksikasjalikud. Arutasime üldist olukorda: sõda ja Venemaa kavatsusi, Venemaa vägede ja nende sõjalis-tööstusliku kompleksi võimeid, samuti meie endi võimet Venemaale survet avaldada ja selle plaane nurjata," rääkis Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

Ukraina riigipea rõhutas, et avatud allikate ja salastatud luureandmete kohaselt ei kaalu Putin ja tema saatjaskond sõja lõpetamist.

"Praegu puuduvad tõendid, et nad tõsiselt kaaluksid rahu või diplomaatiat. Vastupidi, on palju tõendeid, mis viitavad, et nad valmistavad ette uusi pealetungioperatsioone. Venemaa loodab pikaajalisele sõjale. See on häbematu märk lugupidamatusest kõigi nende vastu maailmas, kes otsivad rahu ja töötavad diplomaatia tõhusaks muutmise nimel," ütles Zelenski.

Riigipea avaldas ka lootust, et Ukraina rahvusvaheliste partnerite luureteenistused näevad sama pilti.

"Olen kindel, et nad näevad sama ja on ülioluline, et nad nad edastaksid need faktid oma juhtkonnale. Praegu on vaja täielikku ausust ja koordineeritud survet Venemaale," seletas Zelenski.

President tõi välja, et hiljutise öise rünnaku käigus lasi Venemaa Ukraina vastu välja ligi 300 drooni, mis on märk, et vaenlane suurendab nii droonide tootmist ja ka kasutamist.

Rootsi annab Ukraina kaitsevõime tugevdamiseks 500 miljonit dollarit

Rootsi eraldas Ukraina kaitsevõime tugevdamiseks 4,8 miljardit Rootsi krooni ehk üle 502 miljoni USA dollari, teatas Rootsi kaitseministeerium esmaspäeval.

Möödunud nädalal andis Rootsi valitsus relvajõududele korralduse suunata annetusi erinevatesse mitmepoolsetesse fondidesse ja algatustesse, mille eesmärk on tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Need annetused on osa Rootsi 19. toetuspaketist Ukrainale, mis kuulutati algselt välja 31. märtsil ja mille Rootsi parlament kiitis heaks 29. aprillil.

"Need maksed muudavad Ukraina relvajõud ja kaitsetööstuse tugevamaks riiki Venemaa rünnakute vastu kaitstes," ütles Rootsi kaitseminister Pål Jonson.

Rootsi kaitseministeerium teatas eraldi avalduses, et Stockholm pakub toetust mitmetele rahvusvahelise kogukonna loodud fondidele ja algatustele, mis on suunatud logistilise ja tehnilise varustuse hankimisele Ukraina kaitsevõime tugevdamiseks.

Annetused lähevad:

- Demineerimisvõimekuse koalitsioonile üle 10,4 miljoni dollari miinikoristusvarustuse, sealhulgas miiniandurite, sõidukite ja isikukaitsevahendite hankimiseks.

- Droonikoalitsioonile üle 31,4 miljoni dollari erinevat tüüpi mehitamata õhusõidukite ostmiseks.

- Mereväevõimekuse koalitsioonile üle 5,2 miljoni dollari Ukraina mereväe personali väljaõppeks operatsiooni Intercharge raames.

- IT-koalitsioonile üle 3,1 miljoni dollari vajaliku varustuse hankimiseks.

Lisaks sellele kiitis Rootsi valitsus heaks täiendava panuse üle miljardi Rootsi krooni ehk üle 104 miljoni USA dollari niinimetatud Taani mudelisse, mis on logistilise ja tehnilise varustuse hankemehhanism Ukraina kaitsetööstusele.

Stockholm eraldab ka 418 miljonit Rootsi krooni ehk üle 43,7 miljoni dollari materjali hankimiseks, et toetada Ukraina maapealse lahinguvõime arendamist, sealhulgas soomussõidukite hankimist

Lisaks teatas Rootsi kaitseministeerium toetusest laskemoona hankimise algatustele, sealhulgas Tšehhi algatusele (täiendavalt 57,5 miljonit dollarit) ja Eesti algatusele (57 miljonit dollarit).

Rootsi valitsus annab Ukrainale ka üle miljardi Rootsi krooni ehk üle 104 miljoni dollari õhutõrjesüsteemide ja kaugmaadroonide hankimiseks.

Rootsi valitsus kuulutas 31. märtsil välja oma suurima sõjalise toetuspaketi Ukrainale – kokku 1,6 miljardi dollari väärtuses.