Baltic Workboats hakkab ehitama 45-meetrist poolautonoomset sõjalaeva

Põhjus, miks 10 riigi esindajad 23 erinevast organisatsioonist-ettevõttest teisipäeval Saaremaale Baltic Workboatsi laevatehasesse olid sõitnud, on tulevase 45-meetrise sõjalaeva kiil. Juba järgmise aasta sügiseks peaks sellele kiilule olema ümber ehitatud laev.

"Põhifunktsioonina ehitatakse sisse seirefunktsioon. Ja ka mõningad relvasüsteemid. Kõik lisasüsteemid, näiteks allveelaevatõrje, pealveelaevatõrje, õhutõrje, miinitõrje – need arendatakse välja sellisel moel, et moodulit kui sellist sinna peale ei tule, aga läbi on töötatud ja arendatud integratsioon," rääkis Baltic Workboatsi konsultant Jüri Saska.

10 riigist koosnevas konsortsiumis on Eestil juhtroll ja ka arendusprojekti 95 miljonist eurost kolmandik jääb Eestisse.

See laev peaks olema näide, et Eesti saab hakkama maailmatasemel projekti eestvedamisega. Baltic Workboatsi jaoks on see 261. laev ja kõigi eelneva 260 võrreldes kõige vastutusrikkam.

"Kui me enne oleme ehitanud kaitseotstarbel poolmilitaarseid laevu ja ka väiksemaid sõjalaevu, siis see on nüüd ikka täiesti korralik sõjalaev. Ja et meie väike firma väikeses Eestis suudab juhtida nii tähtsat projekti, et tugevdada kogu Euroopa julgeolekut ja me oleme selles väga tähtis osa," lausus Baltic Workboatsi juht Margus Vanaselja.

Kaitseminister Hanno Pevkur ei välista, et Eesti merevägi võiks ka tulevikus sellise laeva soetada. Küll aga peaksid mereväele enne valmis saama mõned teist tüüpi laevad, mille hangetega ollakse ettevalmistamise faasis. Kaitseminister on seda meelt, et Eesti jaoks vajalikud sõjalaevad tuleks ehitada Eestis.

"Juba lähiajal me peame lepingusse minema ühe uue laeva ehitamiseks. Ja selleks, et seda teha, on mereväel lõpustaadiumis kontseptsioonipaber, kus me peame ära otsustama, milline see laevatüüp saab olema. Sest me ei telli ainult ühte laeva. Kui me tellime, siis tellime kolm-neli laeva korraga ja siis lihtsalt ajatame need aastate peale ära," ütles Pevkur.

Baltic Workboatsi suhtes politsei poolt käimasolev uurimine Euroguardi projekti valmimist väidetavalt ei sega.