Mais sagedusreservide kulud oluliselt langesid

Elering prognoosis Balti riikide Venemaa elektrivõrgust eraldumisel, et sagedusreservide eest tuleb hakata keskmiselt maksma viis miljonit eurot kuus. Veebruaris kulus sellele 2,8 miljonit, märtsis 11,4 miljonit ja aprillis lausa 21 miljonit eurot. Kolme kuuga enam kui pool aastaks prognoositust.

Nüüd mais kulud langesid 8,5 miljonile eurole. Oluliselt vähem kui aprillis, kuid siiski selgelt üle Eleringi eeldatud viie miljoni euro piiri.

Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp ütles, et kuigi kulud on jätkuvalt liialt kõrged, on suund selge ja juuni esimesed päevad on juba olnud prognoositud tasemel.

Sappi sõnul on hindade languse taga olnud uute pakkujate turule tulek, Leedu Kruonise hüdroakumulatsioonijaama hooldustööde lõppemine ja varasemate kuude võrdluses parem veetase Riia hüdroelektrijaamas, mistõttu pakuvad lätlased ka turule rohkem.

Tervikuna ütleb Sapp, et Elering prognoosib just peamiselt uutele turule sisenejate tõttu edasiseks sagedusreservide kulu langust. "Järjest kogu aeg lisandub pakkujaid. Nii agregeeritud salvestust kui ka agregeeritud taastuvenergiatootmist, kes pakuvad reserve," ütles Sapp.

Kui nii edasi läheb, siis Sappi sõnul ülekulu, võrreldes Eleringi eeldatuga, väga suur ei tule.

Päeva siseselt on sagedusreservide turul hinnad jätkuvalt väga volatiilsed ja see Sappi sõnul muutunud ei ole, kuigi keskmine hind on alla tulnud.

Aasta alguses ühendasid Eesti, Läti ja Leedu ennast Venemaa elektrivõrgust ja ühendasid end Kesk-Euroopa elektrisüsteemi. Desünkroniseerimine tõi endaga kaasa vajaduse hoida sagedust siinses elektrivõrgus, et tootmine ja tarbimine oleks igal ajahetkel võrdne.