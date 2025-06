Läti pakub Eestile ja Leedule Air Balticu osalust

Läti transpordiministeerium teatas, et Air Balticu strateegiline eesmärk on nüüd kasumilikkus ja lendude tagamine Riia lennujaamast, vahendas LSM.

Transpordiministeerium tegi Leedule ja Eestile ametliku pakkumise, et riigid enne Air Balticu börsileminekut ettevõttesse investeeriksid, nagu seda teeb ka Lufthansa.

Läti peaminister Evika Silina on kindel, et naabrid on pakkumisest huvitatud.

"Ka neile on oma lennujaama areng tähtis. Teatavasti toob märkimisväärse arengu kaasa just lennufirma, vedaja. Ma austan Eesti ja Leedu peaministri soovi mitte arutada neid küsimusi poliitiliselt, vaid jätta see investeerimisfirmade otsustada," sõnas Silina.

Pakkumine on sarnane, nagu tehti Lufthansale: strateegiline partner maksaks 14 miljonit eurot ja saaks viis kuni kümme protsenti ettevõtte aktsiatest, sõltuvalt sellest, kuidas Air Balticut börsile minnes hinnatakse.

Leta teatel on ettevõtte varasemast strateegilisest eesmärgist välja võetud laienemine Lätist väljapoole. Samal ajal säilitab Air Baltic paindlikkuse, et ära kasutada ärivõimalusi teistel turgudel, näiteks arendada täisteenust pakkuvate lennukite liisimise teenuseid, aga riiklikul tasandil strateegilise eesmärgina seda enam ei seata.

"See strateegiline eesmärk ei pane enam nii suurt rõhku innovatsioonile ja arvukatele sihtkohtadele. See tähendab, et sihtkohtade laiendamisele enam rõhku ei panda," teatas Silina ja lisas, et tulevikus liigutakse realistlikumate eesmärkide poole ning keskendutakse samal ajal Air Balticu mõjule põhja regioonis ja Riias.

Teisipäeval ütles Air Balticu nõukogu juht Andrejs Martinovs, et firma vajab oma pikaajalise strateegia elluviimiseks juurde 250 miljonit eurot.

Praegu on Läti riigil Air Balticus 97-protsendiline osalus. Pärast börsileviimist soovib Läti jätta endale vähemalt 25 protsenti lennufirma aktsiatest.