USA tahab narkokartellide vastu hakata kasutama sõjaväge

USA välisminister Marco Rubio.
USA välisminister Marco Rubio.
USA presidendi Donald Trumpi administratsioon võib hakata kasutama sõjaväge Ladina-Ameerika narkokartellide vastu, kelle USA on määratlenud terroristlike organisatsioonidena. Pentagonile on antud käsk valmistada ette erinevad variandid, ütlesid USA ametnikud.

Veebruaris kuulutas Trumpi valitsus kaheksa uimastikartelli terroriorganisatsioonideks. Neist kuus on pärit Mehhikost, üks Venezuelast ja viimane El Salvadorist.

USA välisminister Marco Rubio ütles neljapäeval, et USA võib nüüd kasutada kartellide vastu sõjaväge.

"See lubab meil sihtida nende tegevust ja kasutada erinevat jõudu, luureagentuure, kaitseministeeriumi ja nii edasi, et rünnata neid grupeeringuid, kui meil on selleks võimalus," lausus Rubio. "Me peame neid kohtlema kui relvastatud terroriorganisatsioone, mitte kui lihtsalt narkootikumidega kaubitsevaid organisatsioone."

New York Times kirjutas reedel, et Trump allkirjastas salaja direktiivi, et alustada sõjalise jõu kasutamist grupeeringute vastu.

Anonüümseks jääda soovinud USA ametnik kinnitas allkirjastamist, kuid lisas, et ei tundu, et nimetatud grupeeringuid hakatakse kohe ründama ning et selge pole ka, kuidas seda täpselt tegema hakatakse.

USA sõjavägi on juba suurendanud õhuluuret, et koguda teavet, kuidas on parim viis Mehhiko narkokartellide tegevust halvata.

Sheinbaum: mingit sissetungi Mehhikosse ei tule

Mehhiko president Claudia Sheinbaum kinnitas reedel, et mingit sissetungi Mehhikosse ei tule, kui USA president Donald Trump andis arvatavalt sõjaväele korralduse võtta sihikule Ladina-Ameerika uimastikartellid.

"Sissetungi Mehhikosse ei tule," ütles Sheinbaum ajalehe The New York Times (NYT) teate järel, et Trump on allkirjastanud salaja käsu sõjalise jõu kasutamise kohta kartellide vastu, mille tema valitsus on kuulutanud terroriorganisatsioonideks.

Kaks nädalat tagasi lisati USA poolt nimekirja veel üks Venezuela jõuk – Cartel de los Soles. Neljapäeval kahekordistas USA justiitsministeerium Venezuela presidendi Nicolás Maduro pearaha 50 miljoni dollarini, süüdistades teda kartelli juhtimises.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Reuters, AFP-BNS

