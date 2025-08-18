Kõik eurosaadikud kandideerivad kohalikel valimistel

Sotsiaaldemokraatlik Erakond teatas esmaspäeval, et nende esinumber kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel Tallinnas Kristiines on Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser.

Eelmisel nädalal teatas SDE, et nende esinumber Lasnamäel on europarlamendi saadik Marina Kaljurand.

Möödunud nädalavahetusel avalikustas Reformierakond, et erakonna esinumber Nõmmel on eurosaadik Urmas Paet.

KOV valimistel kandideerimist on kinnitanud ka eurosaadik Jüri Ratas, kes on suure tõenäosusega Isamaa esinumber Lasnamäel.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu kinnitas ERR-ile, et ka teine Isamaa eurosaadik Riho Terras kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas, kuid millises linnaosas, pole veel selge. Eelmistel KOV valimistel kandideeris Terras Tallinna Kesklinna valimisringkonnas.

Keskerakonna nimekirjas europarlamenti saanud Jana Toom kandideerib erakonna teatel kohalikel valimistel Tallinnas Haaberstis. Eelmistel KOV valimistel kandideeris Toom Põhja-Tallinnas.

Varem EKRE-sse kuulunud, kuid aasta eest Keskerakonnaga liitunud eurosaadik Jaak Madison kinnitas ERR-ile, et kandideerib samuti kohalikel valimistel Tallinnas, kuid tema piirkond on veel lahtine.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised on 19. oktoobril. Valimisringkondi on sügisestel valimistel igas omavalitsuses üks, v.a Tallinna linnas. Tallinnas on iga linnaosa eraldi ringkond ehk kokku on pealinnas kaheksa valimisringkonda. Valimisringkondade ja mandaatide kohta saab lähemalt lugeda siit.