USA lubas jätkata rünnakuid narkokartellide vastu

USA saatis hiljuti narkokaubandusega võitlemiseks sõjalaevad Kariibi mere lõunaossa ning president Donald Trump teatas teisipäeval 11 narkosmugeldaja tapmisest. Välisminister Marco Rubio lubas kolmapäeval, et USA jätkab narkokartellide vastaseid rünnakuid.

Rubio kohtus kolmapäeval Mehhiko presidendi Claudia Sheinbaumiga. Rubio ja Sheinbaum tegid seejärel ühisavalduse, milles lubasid suurendada riikide vahelist koostööd, austades samas ka üksteise suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

Rubio ütles veel, et USA varasemad pingutused narkootikumide voolu ohjeldamiseks pole andnud soovitud tulemusi.

Avaldus tehti pärast USA rünnakut narkolaevale Kariibi merel. Samuti kommenteeris Rubio rünnakut, milles väidetavalt hukkus 11 narkokaubandusega seotud isikut.

"Kui oled kokaiini või fentanüüli täis paadis ja suundud USA poole, oled sa Ameerika Ühendriikidele otsene oht. Me ei kavatse enam pealt vaadata, kuidas need inimesed Kariibi merel seilavad, nagu oleksid kruiisil," ütles Rubio.

Rubio sõnul kavatseb USA oma rünnakuid narkokartellide vastu laiendada.

"Neid peatab see, kui te lasete nad õhku, kui te saate neist lahti. See juhtub uuesti," ütles Rubio.

Ka USA kaitseminister Pete Hegseth ütles kolmapäeval, et sõjalised operatsioonid narkokaubitsejate vastu ei lõpe teisipäeval Venezuelast pärit laeva vastu toimunud rünnakuga.