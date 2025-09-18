Riigikohus hakkab menetlema prokuratuuri kaebust politseijuhtide asjas

Riigikohus otsustas neljapäeval avaldatud määrusega võtta menetlusse prokuratuuri kaebuse kriminaalasjas, milles süüdistus on esitatud Eerik Heldnale, Elmar Vaherile ja Aivar Alaverele.

Prokuratuur pöördus juulis endiste kõrgete politseiametnike Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere rotatsiooniasjas riigikohtusse, viidates, et mitmed olulised tõendid on jäänud tähelepanuta. Riigiprokuratuur teatas, et on jätkuvalt seisukohal, et süüdistuses kirjeldatud fiktiivse tööstaaži loomine oli seadusevastane ning sellega peteti riigilt välja eripension.

Riigikohus otsustas neljapäeval, et hakkab prokuratuuri kaebust menetlema. Kohtuasja arutamise aega pole riigikohus veel määranud.

Vaher, Heldna ja Alavere mõisteti Harju maakohtus õigeks ning Tallinna ringkonnakohus otsust ei muutnud.

Süüdistuse kohaselt leppis Heldna 2019. aasta veebruaris Vaheriga kokku, et ta vormistatakse politsei ja piirivalveametisse (PPA) teenistusse ja lähetatakse samal päeval tagasi kaitseväe luurekeskuse ametikohale, kus Heldna juba töötas ning kus tema töösuhe kordagi ei peatunud.

Seaduse kohaselt pidi eripensioni saamiseks PPA-s teenima vähemalt 25 aastat ja olema 2020. aasta 1. jaanuari seisuga politseiteenistuses. Heldna oli politseiteenistuses aastatel 1996-2017 ehk ligi 21 aastat. Seega eripensioni saamiseks pidi Heldna naasma politseiteenistusse enne 2020. aasta 1. jaanuarit ning olema seal veel ligikaudu neli aastat.