Konkurendid loodavad Haapsalus Urmas Suklese linnapeakohalt tõugata

Foto: Patrik Tamm / ERR
Haapsalus kandideerivad valimistel neli erakonda ja kaks valimisliitu. Kui pikalt võimul olnud valimisliit HARI eesotsas linnapea Urmas Suklesega loodab valitsemist jätkata, siis konkurentide hinnangul vajab Haapsalu võimuvahetust.

Haapsalus kandideerivad valimistel EKRE, Keskerakond, Isamaa, Parempoolsed ning valimisliidud HARI ja Terve Haapsalu. Linn on valimisplakateid täis ja volikogu 25 koha pärast tõotab tulla tihe rebimine. Eelmistel valimistel võttis linnapea Urmas Suklese valimisliit HARI pooled haapsallaste häältest.

"Selge see, et ootused ei saa olla väiksemad kui eelmine kord, nii et läheme ikkagi võtma enamust ja 15 kohta vähemalt. Ma loodan, et Haapsalu arengu huvides Haapsalu elanikud annavad meile nii palju hääli, et me saame valitseda üksi," sõnas Sukles.

Koostööd Sukles kellegagi välistada ei taha. Haapsalus võib näha uue ja vana vastandumist: kui 16 aastat linna juhtinud Sukles peab oma trumbiks just stabiilsust, siis nii praeguse HARI koalitsioonipartneri Isamaaa kui ka uue valimisliidu Terve Haapsalu sõnum on see, et Haapsalu vajab uut käiku. Koostööd HARI-ga peavad nad keeruliseks.

"Me läheme valimisi võitma ja meil on siin ka mitmeid erinevaid partnereid, kellega koostöös tõenäoliselt me loodame moodustada linnavalitsuse. Me ei eelda, et me suudame täisenamuse võtta, et me saaksime üksinda valitsust teha, aga koos partneritega me loodame, et oleme järgmised linnavalitsejad. Väga keeruline on moodustada koalitsiooni praegu linnas võimul oleva HARI-ga, sest nemad on meie peamised konkurendid. HARI-s on valdavalt inimesed, kes on väga pikka aega siin võimul olnud ja nad on muutunud mugavaks," lausus Haapsalu Isamaa linnapeakandidaat Olavi Seisonen.

"Kui rääkida inimestega, rääkida ettevõtjatega, siis kõik kurdavad ühte ja seda sama probleemi: linna juhitakse ühe mehe bändi stiilis. Informatsiooni ei jagata, informatsioon liigub tagantjärgi ja nii edasi ning see on see, mis täna nii-öelda väga paljusid isikuid teeb kurvaks, õnnetuks ja tahetakse muutust. Ei saa küll nüüd sajaprotsendiliselt öelda, et läheme valimisi võitma, aga oleme ka avalikult välja öelnud, et kuus kohta võiks olla see, mida me siis volikogus püüame," ütles valimisliidu Terve Haapsalu linnapeakandidaat Andres Õige.

Teistsuguse positsiooni on võtnud Keskerakond, kes loodab volikogus viit kohta.

"Me tahame olla hea pruut, sest peigmees on meil ju kõigile teada - see on Urmas Sukles koos oma HARI-ga. Küsimus ei ole mitte Urmas Suklese isikus, vaid selles, et tegelikult HARI-l on Haapsalus väga-väga suur toetus ja nad saavad umbes poole kohtadest. Küsimus on, et kellega ta koalitsiooni moodustab," sõnas Haapsalu Keskerakonna linnapeakandidaat Janek Mäggi.

"Eks tõugake, aga ma väga kahtlen, et see teil õnnestub. Ma julgen küll öelda, et ma ei ole selle nelja aasta jooksul midagi nii halvasti teinud, et need, kes minule kunagi hääle andsid, peaksid nüüd minust ära pöörduma," vastas Sukles küsimusele, mida ta ütleks neile, kes tahavad teda linnapeakohalt minema tõugata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

