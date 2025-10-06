Leedu hakkab uuest aastast nõudma teenindajatelt leedu keele oskust

Seimi poolt 2024. aasta oktoobris heaks kiidetud meede puudutab välismaalastest kullereid, taksojuhte, iluspetsialiste, meditsiinitöötajaid, müüjaid ja muid sarnaste ametite esindajaid, märkis Leedu rahvusringhääling LRT.lt.

Praegu rakendab Leedu eri sektorite töötajatele ei tasemel keeleoskuse nõudeid.

Esimene kategooria (A2-tase) on mõeldud teenindus-, kaubandus-, transpordi- ja muude valdkondade töötajatele, kes peavad klientidega vahetult suhtlema. Teine kategooria (B1) kehtib haridustöötajatele, kultuuritöötajatele, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele, riigiteenistujatele ja teistele avaliku sektori töötajatele, kes suhtlevad regulaarselt klientide või avalikkusega. Kolmas kategooria (B2) on nõutav riigi- või munitsipaalasutuste, lennunduse, merenduse, hariduse ja muude valdkondade juhtidele ja spetsialistidele, kus on vajalik edasijõudnud suhtlemisoskus.

LRT märkis, et haridus-, teadus- ja spordiministeerium on esitanud valitsuse määruse ettepaneku, millega kehtestatakse uutele elamisloa omanikele A1-taseme baaskeeleoskuse nõue, mis oleks piisav esimese kahe aasta jooksul pärast Leedus elukoha registreerimist. Kahe aasta pärast peaksid töötajad klientidega suhtlemisel töötamise jätkamiseks saavutama vähemalt A2-taseme.

Ajutise kaitse staatuse saanud välismaalased, näiteks Ukraina sõjapõgenikud, on nendest nõuetest vabastatud.

Ministeerium teatas, et kavandatud uued meetmed võimaldaksid Leedus kuni kaks aastat elanud välismaalastel töötajatel alustada A1-taseme leedu keele baastasemega ja seejärel liikuda edasi A2-tasemele. Selle lähenemisviisi eesmärk on anda töötajatele aega kohanemiseks ja integreerumiseks, pakkudes samal ajal selget teed vastavusse viimiseks.

Kuna praegused nõuded kehtivad ettevõtetele, mitte füüsilisest isikust ettevõtjatele, siis seetõttu uus seadus vastu võetigi ning nüüd hakkab see puudutama ka toidukulleri- ja taksoteenuse pakkujaid.

Seaduse toetajate väitel lahendab see teenindussektoris pikaajalise probleemi. Kuigi umbes 60 protsenti leedulastest oskab vene keelt, võib umbes 40 protsendil olla raskusi teenindustöötajate mõistmisega, kes oskavad ainult mõnda võõrkeelt. LRT tellitud küsitlus näitas, et kaheksa leedulast kümnest leiab, et välismaalastest teenindustöötajad peaksid oskama leedu keelt.