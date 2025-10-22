X!

Leedu president tagandas kaitseministri

Välismaa
{{1761135600000 | amCalendar}}
Leedu kaitseminister Dovile Sakaliene
Leedu kaitseminister Dovile Sakaliene Autor/allikas: SCANPIX/EPA/THOMAS TRAASDAHL
Välismaa

Leedu president Gitanas Nauseda allkirjastas kolmapäeval määruse, millega tagandab sotsiaaldemokraat Dovile Sakaliene kaitseministri ametikohalt.

Määrus jõustub neljapäeval ning kaitseministeeriumi juhtimise võtab ajutiselt üle siseminister Vladislav Kondratovicius.

Leedu peaminister Inga Ruginiene teatas varem, et plaanib usalduse kaotuse tõttu teha ettepaneku kaitseminister ametist vabastada.

Kaitseminister Sakaliene teatas aga omalt poolt, et on juba saatnud presidendile lahkumisavalduse. Poliitiku sõnul ei näinud ta enam mingit lootust koostööks praeguse valitsusjuhiga. Sakaliene rõhutas, et tal ja peaministril on fundamentaalselt erinev arusaam sellest, kuidas tugevdada kaitset.

Peaminister Ruginiene ütles, et arutas kolmapäeval president Gitanas Nausedaga mitut võimalikku kandidaati ametist lahkuva ministri asemele, kuid ei nimetanud neid. Ta lisas, et ootab uuelt ministrilt laitmatut mainet, tugevat pühendumust kaitse-eelarve ja riikliku julgeoleku kaitsmisel ning tugevaid juhiomadusi.

"Praegu on kaitseministeeriumis eriti tähtsad tugevad juhtimisoskused, et töötajad tunneksid end turvaliselt ja lugupeetuna ning saaksid oma ülesandeid nõuetekohaselt täita," märkis Ruginiene.

Peaminister lubas ka jätkata tööd selle nimel, et "kaitse-eelarve säiliks ja jätkaks kasvamist".

Ruginiene ütles varem sel nädalal, et tema usaldus Sakaliene vastu sai löögi pärast läinud nädalal kaitseministeeriumis toimunud järgmise aasta eelarveprojekti mitteametlikku tutvustust analüütikutele ja arvamusliidritele. Viimased väitsid hiljem avalikult, et valitsus ei kavatse täita oma lubadust eraldada kaitsele viis protsenti riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Hiljem avalikkusele esitatud 2026. aasta riigieelarve eelnõus on aga kaitsele ette nähtud 4,79 miljardit eurot ehk 5,38 protsenti SKP-st.

Kolmapäeval süüdistas Ruginiene Sakalienet valetamises ja "täielikus soovimatuses" koostööd teha.

"Kui peaminister esitab küsimusi – alates hangetest ja kulutustest kuni muude küsimusteni –, peab ministeerium vastama. Kui see ei vasta ega tee koostööd, ei kujuta ma ette, kuidas saame meeskonnana edasi töötada. See ei ole meeskonnatöö," sõnas Ruginiene.

Peaminister ütles ka, et ministri tuleviku üle otsustades hindas ta Sakaliene tegevust ministeeriumi juhina.

Viimastel päevadel on meedias ilmunud teateid, milles viidatakse anonüümsetele endistele kaitsesüsteemi töötajatele, kes väidavad, et minister kohtles alluvaid halvasti.

Siiski ütles Ruginiene, et otsus Sakaliene ametist vabastada oli juba mõnda aega küpsenud. Ta lisas, et sai ministeeriumi olukorrast rohkem teada alles pärast ametisse astumist kuu aega tagasi.

"Viimaste nädalate sündmused olid tõesti viimane piisk karikasse. Nii et see otsus ministri ametist vabastada tuli varem, kuid oli võib-olla vältimatu," lausus peaminister.

Ruginiene ütles, et loodab uue kaitseministri ametisse astumist "väga varsti" ja tunnistas, et Sakalienele asendaja leidmine on talle praegu olulisem kui uue kultuuriministri ametisse nimetamine Ignas Adomaviciuse (Nemunase Koit) asemele, kes astus kultuuriringkondade protesti tõttu oktoobri algu vaid nädal pärast ametisse astumist tagasi.

Kui Sakaliene ametist vabastatakse, on Ruginiene valitsuskabineti esimese kuu jooksul vahetunud kaks ministrit.

Peaministri sõnul on see normaalne ja ta rõhutas, et lubas juba enne oma valitsuskabineti ametisse nimetamist avalikult jälgida ministrite tegevust aja jooksul.

"Ma ootan igalt ministrilt vastutustundlikku ja ausat tööd ning kui seda ei juhtu, olen võimeline tegema ka kõige valusamaid otsuseid," lausus Ruginiene. "Mul on kahju, et pidin selle otsuse Sakaliene osas tegema. See on minu kui peaministri jaoks raske hetk, kuid mu lubadus on täidetud."

"Ministrid peavad töötama vastutustundlikult ja olema pühendunud oma valdkonnale. Ma nõuan seda," lisas ta.

Selle nädala alguses teatas Ruginiene oma otsusest võtta kaitseministeeriumilt kaitsetööstuse järelevalve, öeldes, et tal on mure Sakaliene sidemete pärast selle sektoriga.

Kolmapäeval ütles peaminister, et rahandusministeerium võtab kaitsetööstuspoliitika juhtimise üle ja moodustab töörühma, kuhu kuuluvad mitme ministeeriumi, sealhulgas kaitseministeeriumi esindajad.

"Ma tahan, et selle teema otsuseid ei langetaks üks inimene, vaid laiem ring. See tagaks läbipaistvuse, objektiivsuse ja aruandekohustuse," sõnas Ruginiene.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:43

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

16:42

Serbia parlamendihoone ees toimus tulistamine

16:12

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

16:12

2026. aasta võidupüha paraad toimub Raplas

16:05

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

16:05

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jevgeni Ossinovski

16:05

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

16:02

Debatt: mida peavad Eesti Panga juhikandidaadid üksteise nõrkuseks?

15:50

Treeningul viga saanud Lillemäe peab Balti turniiri vahele jätma

15:45

Leedu president tagandas kaitseministri Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.10

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha Uuendatud

21.10

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda Uuendatud

16:05

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

21.10

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi Uuendatud

08:54

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

12:53

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

21.10

Tartu linnapeaks jääb Klaas, volikogu esimees tuleb Isamaast

21.10

Sõja 1336. päev: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö Uuendatud

21.10

Ossinovski: Tallinna linnapea tuleb kas Keskerakonnast või SDE-st

10:41

Lukas: linnapeakohata oleks Reformierakond teinud liidu teistega

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:43

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

16:12

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

15:50

Treeningul viga saanud Lillemäe peab Balti turniiri vahele jätma

15:10

Malõgina alustas Walesis W100 turniiri kindla võiduga

loe: kultuur

14:17

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

13:49

Galerii: Mari Prekupi isikunäituse keskmes on pühapuude pärimus

13:07

Arvustus. Misha Panfilovi eksootika on loomulik ja vahetu, mitte klišeelik ega fetišeeriv

10:26

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

loe: eeter

14:17

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

11:37

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

11:24

Andra Teede: Tinderi kassi-hiire mängust midagi põnevamat ei ole

10:26

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

Raadiouudised

15:35

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

15:30

Opositsioon soovib riigieelarvesse maksumuudatusi ja perede toetuste suurendamist

13:05

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

12:55

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

12:35

Neljapäeval sajab ajuti vihma

12:25

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

10:05

Merz: Euroopa peab oma konkurentsivõimet tugevdama

10:05

Viljandi võimukõnelustel on kõik veel lahtine

09:55

Kohati sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (22.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo