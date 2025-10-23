USA teatas rünnakutest väidetavate narkolaevade vastu Vaikse ookeani idaosas

Kolmapäeva pärastlõunal ütles Hegseth, et sõjavägi ründas teisipäeval Vaikse ookeani idaosas üht alust ning tappis kaks meest. Tegemist on esimese teadaoleva USA sõjalise operatsiooniga Vaiksel ookeanil alates sellest, kui president Donald Trump alustas uut võitlust narkokaubanduse vastu.

Mõni tund hiljem teatas Hegseth, et sõjavägi tabas kolmapäeval teist alust, tappes kolm meest.

Need rünnakud lisandusid vähemalt seitsmele varasemale rünnakule Kariibi merel, mis on suurendanud pingeid USA, Venezuela ja Colombia vahel.

"Meie luure andmetel oli alus seotud ebaseadusliku narkokaubandusega, liikus mööda teadaolevat salakaubanduse marsruuti ja vedas narkootikume," ütles Hegseth pärast viimast rünnakut, tõendeid esitamata.

Ta postitas sotsiaalmeedias kaks umbes 30-sekundilist videot, mis näitasid, kuidas alus liigub vees ja seejärel plahvatab.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Kariibi mere piirkonnas korraldatud rünnakutes on hukkunud vähemalt 32 inimest, kuid Trumpi administratsioon on andnud vähe teavet selle kohta, kui palju narkootikume rünnatud alused väidetavalt vedasid või millised olid tõendid nende seotuse kohta.

Uudise teisipäevasest rünnakust Vaikse ookeani idaosas avaldas esimesena CBS News.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

Trump ütles Valges Majas ajakirjanike küsimustele vastates, et tema administratsioonil oli rünnakuks seaduslik õigus ja ta usub, et iga rünnak päästis Ameerika elusid.

Trump kordas plaane rünnata sihtmärke Venezuelas, mis tähendaks olukorra edasist eskaleerumist. Ta lisas, et kui selline samm astutakse, teavitab ta administratsioon tõenäoliselt USA kongressi.

"Me läheme ilmselt kongressi ja selgitame täpselt, mida me teeme, kui maa peale läheme," ütles Trump. "Me ei pea seda tegema, aga ma arvan... et tahaksin seda teha."

Õigusasjatundjad on tõstatanud küsimusi, miks korraldab rünnakuid sõjavägi, mitte rannavalve — mis on USA peamine mereõiguskaitseorgan — ja miks ei kasutata enne surmavaid rünnakuid muid vahendeid narkokaubanduse peatamiseks.

Vaikse ookeani rünnakud toimuvad ajal, mil USA on suurendanud sõjalist kohalolekut Kariibi merel, sealhulgas juhitavate rakettidega hävitajate, F-35 hävituslennukite, tuumaallveelaeva ja umbes 6500 sõduriga.

Rannavalve alustas augustis operatsiooni, mille eesmärk on takistada narkovedu Vaiksel ookeanil. 15. oktoobriks teatas rannavalve, et on konfiskeerinud üle 100 000 naela (üle 45 000 kg) kokaiini.

Pole selge, miks administratsioon otsustas seekord aluse vahistamise asemel hoopis hävitada.

Eelmisel nädalal teatas Reuters, et kaks väidetavat narkokaupmeest jäid Kariibi merel toimunud USA sõjalise rünnaku järel ellu. Nad päästeti ja viidi USA mereväe sõjalaevale, kust nad seejärel saadeti tagasi oma kodumaale — Colombiasse ja Ecuadori.