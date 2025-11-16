X!

Kolonel: väited Pokrovski langemisest on enneaegsed

Välismaa
Foto: "Ukraina stuudio"
Välismaa

Kolonelleitnant Marten Suur rääkis "Ukraina stuudios", et teated Pokrovski linna langemisest Venemaa kätte on liialdatud ja enneaegsed. Julgeolekuekspert Ilmar Raag selgitas, milline mõju on Ukraina hiljutisel korruptsiooniskandaalil president Volodõmõr Zelenski mainele.

Pokrovski on olnud viimastel kuudel üks Ukraina sõja tulipunktidest. Meedias esineb ka teateid linna langemisest venelaste kätte.

Kolonelleitnant Suur rõhutas, et linn ei ole langenud.

"Need väited on mõnevõrra liialdatud ja enneaegsed," ütles kolonel. "Pokrovski linnast ida pool tegutsevad Ukraina üksused on jätkuvalt oma positsioonidel. Tõsi, olukord on seal dünaamiline, kiiresti muutuv ja peab ka möönma, et erinevates allikates on detailid märkimisväärselt erinevad. Aga viimase nädala jooksul on venelased üritanud rünnata kirde poolt ja ida poolt suhteliselt tagasihoidlike tulemustega. Ukrainlased on teinud seal vasturünnakuid." 

Suur rääkis, et Pokrovski linnas tegutsevad selle piirkonna Vene armee parimad üksused, kes on mõningast edu saavutanud ja hõivanud paneelmaju ja kõrgete hoonete piirkondi, kust saab ümbrust paremini kontrollida. 

"Siiski on varustusteed Ukraina jaoks veel kasutatavad ja arvestades, kui suuri vägesid Ukraina seal seob, siis see otsus, millal nad sealt tagasi tulevad, hetkel veel nende käes," sõnas kolonel.

Andmeid selle kohta, kas paar nädalat tagasi alanud Ukraina eriväelaste operatsioon veel jätkub, kolonel avaldada ei saanud. "Erivägede kasutamise üks võtmeid ongi salastuse kate. Me kuuleme nendest asjadest tagantjärgi," sõnas ta.

Raag: veel ei ole teada, kas korruptsioon ulatub Zelenskini

Möödunud nädalal puhkes Ukrainas ulatuslik korruptsiooniskandaal, mille tagajärjel astusid tagasi riigi justiitsminister ja energeetikaminister.

Korruptsioonivastane eriprokuratuur (SAPO) süüdistas Zelenski lähedast liitlast Tõmur Minditšit 100 miljoni dollari suuruse korruptsiooniskandaali organiseerimises, mis hõlmas omastamist energeetikasektoris.

Julgeolekuekspert ja Ukraina abistaja Ilmar Raag märkis, et veel ei ole teada, kas selle korruptsioonijuhtumi juured ulatuvad Zelenskini.

"Kõikide taoliste asjade juures jääb päris palju asju ka õhku, sest seda ei suudeta lihtsalt ära tõestada. Kõik võivad isegi öelda, et jah, me teame, et see nii on, aga meil ei ole tõendeid ette panna," sõnas Raag.

Saatejuht märkis, et korruptsiooniskandaali keskmes on Zelenskile lähedased isikud.

"Jah, aga nad kõik teevad ka äri oma omas nurgas," vastas Raag. "Võib ette kujutada, et kuivõrd valitsusel või presidendi administratsioonil on väga palju asju teha, siis nad lihtsalt ei saa füüsiliselt kõiki asju koos korraga teha. Igaüks ajab mingisugust asja siiski ka oma nurgas või oma sektoris, seetõttu automaatselt midagi eeldada ei saa."

Samuti ei ole Raagi sõnul teada, kas tagasi astunud ministrid olid korruptsiooniga seotud või võtsid lihtsalt vastutuse. Ta märkis, et presidendi administratsiooni pale Ukraina avalikkuse jaoks ei ole kunagi puhas olnud

"Ei olnud ta puhas ka juba enne sõda. Eelkõige vaadati siis kurja pilguga ikkagi presidendi administratsiooni juhi Andrei Jermaki poole. Näiteks levisid seal intervjuud, kus öeldi, et Jermak on võtnud altkäemaksu selleks, et inimesed saaksid tööle tulla administratsiooni, mis on kõrgepalgaline ametikoht. Seda seostati antud juhul puhtalt Jermakiga, mitte Zelenski endaga. Kui palju selles Zelenski rolli on, selles ei tohi ette rutata," sõnas Raag.

Raag tõdes, et avalikkuse silmis kahjustab see skandaal Zelenski usaldusväärsust.

"Siin on poliitilise vastutuse võtmise küsimus oluline. Zelenski teab, et tal ei ole mitte mingil juhul võimalik sellest asjast niimoodi välja tulla, et ükski pea ei lenda. Keegi peab igal juhul kannatama ja esialgu olid need kaks ministrit. Vaatame, mis sealt edasi tuleb," ütles Raag.

Saatejuht küsis, et kas olukord on nii hull, et kui praegu toimuksid Ukrainas presidendivalimised, siis Zelenskil isegi ei oleks mõtet oma nime kandidaadiks üles seada, sest tema nimi on selle skandaaliga määritud.

Raag rääkis, et Zelenski senine staatus on selline olnud, et tõenäoliselt kaotaks ta presidendivalimistel endisele endisele kaitseväe juhatajale Valeri Zalužnõile. "Nii et ega tal ka enne seda skandaali ei olnud sellist absoluutset pühaku mainet."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Ukraina stuudio", intervjueeris Reimo Sildvee

