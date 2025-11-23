Sõja 1369. päev. Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud vähimatki tänulikkust

Oluline 23. novembril kell 22.39:

Rubio on Ukraina rahuleppe osas optimistlik

USA välisminister Marco Rubio teatas pühapäeval, et on väga optimistlik pärast Genfis toimunud arutelusid Ukraina ja Euroopa ametnikega Ukraina sõja peatamise ettepaneku üle.

"Ma arvan, et tegime tohutuid edusamme," ütles Rubio ajakirjanikele USA esinduses Genfis.

"Oleme tõesti edasi liikunud ja seega olen väga optimistlik, et jõuame selleni väga mõistliku aja jooksul ja väga varsti," lisas välisminister.

USA ja Ukraina tippametnikud kiidavad Genfi kõnelustel saavutatud edu

USA välisminister Marco Rubio ja Ukraina delegatsiooni juht Andri Jermak kiitsid mõlemad pühapäeval saavutatud edu Genfi kõnelustel, kus arutatakse Washingtoni ettepanekut Ukraina sõja lõpetamiseks.

"Meil on väga head edusammud ning liigume edasi õiglase ja kestva rahu suunas, mida Ukraina rahvas väärib," ütles Jermak ajakirjanikele.

Rubio lisas õhtuni jätkunud kõneluste kohta, et need on olnud tõenäoliselt kõige produktiivsemad ja sisukamad kogu senise protsessi vältel.

Zelenski: olen Trumpile isiklikult tänulik

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval pärast oma USA kolleegi Donald Trumpi kriitilist postitust, et on talle isiklikult tänulik.

"Ukraina on tänulik Ameerika Ühendriikidele, igale Ameerika südamele ja olen isiklikult tänulik president Trumpile abi eest, mis on, alates Javelinidest, päästnud ukrainlaste elusid," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Umerov: USA plaani praegune versioon juba kajastab Ukraina prioriteete

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov, kes osaleb Ukraina delegatsiooni koosseisus Genfi kõnelustel, teatas pühapäeval muudatustest Washingtoni rahuplaanis, öeldes, et need kajastavad nüüd enamikku Kiievi peamistest prioriteetidest.

"Dokumendi paegune versioon, kuigi see on heakskiitmise lõppjärgus, peegeldab juba enamikku Ukraina peamistest prioriteetidest," kirjutas Umerov Telegrami kanalis.

"Me hindame kõrgelt konstruktiivset suhtlust Ameerika Ühendriikidega ja nende tähelepanelikkust meie kommentaaride suhtes - see võimaldab meil ühises protsessis edasi liikuda."

"Ootame täna edasisi edusamme," lisas Umerov.

Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud mingit tänulikkust

USA president Donald Trump avaldas oma sotsiaalmeedias postituse, kus näitas üles oma pahameelt Ukraina ja Euroopa suunas, kes ei ole Ameerika pakutud rahuplaanist kuigi vaimustuses.

"Venemaa ja Ukraina vaheline sõda on vägivaldne ja kohutav, mis tugeva ja korraliku USA ja Ukraina JUHTKONNA korral poleks KUNAGI JUHTUNUD. See algas ammu enne, kui ma teiseks ametiajaks ametisse asusin, unise Joe Bideni administratsiooni ajal ja on ainult hullemaks läinud. Kui 2020. aasta presidendivalimisi poleks VÕLTSITUD JA VARASTATUD, mis on ainus asi, milles radikaalsed vasakdemokraadid head on, poleks Ukraina ja Venemaa sõda olnud, nagu seda polnud isegi minu esimesel ametiajal," ütles Trump.

President väitis, et kui ta oleks saanud jätkata oma teist ametiaega kohe peale esimese lõppemist, ei oleks Venemaa president Vladimir Putin Ukrainat rünnanud.

"Putin poleks kunagi rünnanud! Alles siis, kui ta nägi unist Joe'd tegutsemas, ütles ta: "Nüüd on minu võimalus!". Ülejäänu on ajalugu ja nii see jätkub. MA PÄRIN SÕJA, MIS POLEKS KUNAGI TOHTINUD JUHTUDA. SÕJA, MIS ON KAOTUS KÕIGILE, ERITI MILJONITELE INIMESELE, KES ON TARBETULT SURNUD. Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest üles näidanud vähimatki tänulikkust ja Euroopa jätkab nafta ostmist Venemaalt. USA jätkab NATO-le suure raha eest relvade müümist Ukrainale andmiseks (Joe andis kõik tasuta, tasuta, tasuta, sealhulgas "suure" raha!). Jumal õnnistagu kõiki inimkatastroofis kaotatud elusid!" lõpetas Trump.

USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/EPA/GRAEME SLOAN

Yle: Stubb arutas Trumpiga Ukraina sõjaga seonduvat

Soome president Alexander Stubb ütles pühapäeval ringhäälingule Yle antud intervjuus, et pidas Lõuna-Aafrika Vabariigis toimuva G20 tippkohtumise kõrvalt telefonivestluse oma USA kolleegi Donald Trumpiga, et arutada Ukraina sõjaga seonduvat.

Stubbi sõnul osales kõnes ka Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Telefonivestluses arutati Euroopa ja Ukraina vaatenurki võimalikele Venemaa ja Ukraina vahelistele rahuläbirääkimistele. Lisaks oli teemaks USA rahuplaani arutamine Genfis.

Stubb sõnas, et rõhutas Euroopa vaatenurka ehk õiglast ja püsivat rahu. Ta ei avaldanud, mida Trump Ukraina kohta ütles.

Von der Leyen: EL-i keskne roll peab kajastuma Ukraina rahuplaanis

Euroopa Liidu keskne roll peab Ukraina rahuplaanis täielikult kajastuma, rõhutas pühapäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Igasugune usaldusväärne ja kestlik rahuplaan peaks ennekõike peatama tapmise ja lõpetama sõja, mitte külvama seemneid tulevaseks konfliktiks," ütles ta avalduses.

"Ukrainal peab olema vabadus ja suveräänne õigus valida oma saatus. Nad on valinud Euroopa saatuse," lisas von der Leyen.

Ajakirjanikud Genfis USA välisministri Marco Rubio ootel Autor/allikas: SCANPIX/Valentin Flauraud / AFP

Ukraina õhukaitse likvideeris 69 vaenlase õhusihtmärki 98-st

Ukraina õhukaitse tulistas alla või tegi kahjutuks 69 Vene õhusihtmärki 98-st, millega vaenlane ööl vastu pühapäeva riiki ründas, teatasid Ukraina õhujõud.

Õhujõudude teatel tabas 27 Vene ründedrooni sihtmärke 12 paigas.

Teate kohaselt olid umbes 60 Ukrainat rünnanud drooni Shahedid.

Marco Rubio ja Steve Witkoff saabusid Genfi

USA välisminister Marco Rubio ja USA eriesindaja Steve Witkoff on saabunud Genfi, et arutada Washingtoni sõja lõpetamise plaani mustandit, teatas uudisteagentuur Reuters.

Prantsusmaad, Ühendkuningriiki ja Saksamaad esindavad Genfi kõnelustel riikliku julgeoleku nõunikud ning Ukraina delegatsiooni esindab Zelenski kantseleiülem Andrii Jermak.

Kella 14 seisuga oli Ukraina ja Euroopa ametnike kohtumine juba toimunud. "Järgmine kohtumine on USA esindajatega. Meie meeleolu on väga konstruktiivne," ütles Jermak.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles, et riiki esindab riikliku julgeoleku nõunik Jonathan Powell. Itaalia diplomaatilised allikad ütlesid uudisteagentuurile AFP, et Rooma saadab riikliku julgeoleku nõuniku Fabrizio Saggio.

Kellogg: sõja lõpetamine nõuab raskeid otsuseid mõlemalt poolelt

Sõja lõpetamine Ukrainas nõuab raskete otsuste langetamist nii Ukraina kui ka Venemaa poolel, ütles USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Ukraina ja Venemaa küsimustes Keith Kellogg Fox Newsile.

"Ma mõtlen lihtsalt lõpptulemusele ja usun, et raamistik väljatõmbumise saavutamiseks on juba paigas. See ei sõltu sellest, kas venelased nõustuvad," ütles ta.

"Ma arvan, et me saame ukrainlasi selleks survestada ja ma arvan, et me saame hiljem survestada venelasi, sealhulgas president (Vladimir) Putinit... Ma kuulsin, mida (Ukraina president Volodõmõr) Zelenskõi reedel rahva poole pöördudes ütles. See on osa nende seisukohast. Ma saan sellest aru. Aga nad peavad tegema raskeid otsuseid. See sõda peab lõppema," rõhutas Kellogg.

Kellogg on teada andnud, et lahkub 2026. aasta jaanuaris ametist.

Erukindralit on nähtud Ukrainas ja Euroopas inimesena, kes kuulas nende seisukohti USA president Trumpi administratsioonis, mis on kohati kaldunud Moskva vaadete poole Ukraina sõja põhjuste osas.

Kellogg on samuti Venemaa rünnakuid Ukraina tsiviiltaristule hukka mõistnud häälekamalt kui teised USA valitsuse ametnikud.

Plahvatus moskvas Autor/allikas: kuvatõmmis videost/X

Moskva lähipiirkond kütteta peale droonirünnakut

Videos on näha plahvatus ja leegid Venemaa elektrijaama põhjaküljel. Šatura soojuselektrijaam asub Venemaa pealinnast umbes 120 kilomeetrit ida pool, Moskva oblasti äärelinnas.

"Õhutõrje hävitas mõned droonid. Mitu neist kukkus jaama territooriumile. Rajatises puhkes tulekahju, mis on nüüd lokaliseeritud," ütles Moskva piirkonna kuberner Andrei Vorobjov.

Ajaleht Kommersant viitas eriolukordade ministeeriumile, kelle teatel süttisid elektrijaamas kolm trafot, neist igaüks suurusega umbes 65 ruutmeetrit.

Vorobjov ütles, et varutoide oli sisse lülitatud ja mobiilsed küttesüsteemid paigutati piirkonda, kus temperatuur oli nullilähedane. Üks kohalik elanik ütles, et kütet polnud.

Laupäeva õhtul teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et teel pealinna poole tulistati alla kaks Ukraina drooni. Venemaa lennundusamet Rosaviatsija teatas samuti, et Moskva Žukovski lennujaam peatas ajutiselt tegevuse droonide tõttu.

Ukraina korraldab regulaarselt rünnakuid sõjaväe- ja tööstusrajatiste vastu Venemaal ja Venemaa okupeeritud aladel, tuginedes peamiselt kodumaal toodetud droonidele.

Tekkinud kahju ulatuse või võimalike inimohvrite kohta polnud kohe teavet saadaval.

Ukrainian forces just hit one of Moscow's largest power stations, the Shatura TPP.



Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 165 260 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 11 363 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 615 (+8);

- suurtükisüsteemid 34 585 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1549 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1248 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 83 338 (+496);

- tiibraketid 3981 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 67 922 (+80);

- eritehnika 4003 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.