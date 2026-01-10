Transpordiamet soovitab tuisu tõttu laupäeval autosõidust loobuda

Ida- ja Lõuna-Eestis jätkuv lumesadu ja tugev tuul on muutnud teed kohati läbimatuks, mistõttu soovitab transpordiamet võimalusel laupäeval seal piirkonnas autoga sõitmisest hoiduda.

"Lõuna- ja Ida-Eesti poolt üle Eesti leviv tugev lumesadu koos tuulega ja madalate temperatuuridega on muutnud teeolud väga keeruliseks," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa laupäeva ennelõunal ERR-ile.

Tema sõnul on kõige raskem olukord Lääne- ja Ida-Virumaal ning Kagu-Eestis, aga lumesadu ja tuisk on jõudnud juba ka Viljandimaale ja Harjumaale.

"On tulnud teateid liiklusõnnetustest põhimaanteedel Tallinna-Narva maanteelt Haljala kandist ja Tallinna-Tartu maanteelt Puurmanni kandist. Põhimaatest kõige keerulisem olukord ongi Tallinna-Narva maanteel," rääkis Vaikmaa.

Samas on andmeid selle kohta, et Ida- ja Lõuna-Eesti väiksemad kõrvalteed on kohati kinni tuisanud ja võivad muutuda ka läbimatuks, tõdes transpordiameti esindaja, lisades, et selline olukord jätkub kogu laupäeva.

"Võimalusel palume nende piirkondade inimestel, kellel on võimalik sõitu edasi lükata, seda teha," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja. "Eriti just madalama autoga ja väiksematel teedel on päris suur oht kinni jääda," lisas ta.

Transpordiameti esindaja meenutas, et teeoludest saab infot liiklusinfo portaalist Tark tee, kus on teekaamerapildid ja teeilmajaama andmed.

"Aga kui ikkagi teedel hätta jääte, näiteks lumme kinni, siis riigi infotelefon on 1247 – palume helistada, nad võtavad sealt teate vastu ja saadavad selle infoga teehooldajatele välja," lubas Vaikmaa.

Teehooldajad on kogu oma tehnikaga väljas ja annavad oma parima, kuid prioriteet on põhimaanteede sõidetavuse tagamine, mis tähendab, et kõrvalmaanteedel läheb rohkem aega, et nad sõidukorda saada, tõdes Vaikmaa.