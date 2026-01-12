Tallinna tänavad, kus ühistransporti ei ole, on endiselt lumega hädas

Esimene suur lumesadu Tallinna kaost ei toonud, kuid tänavad, kus ühissõidukid ei liikle, on jäänud vaeslapse rolli.

Lumeolud Tallinna mitteprioriteetses piirkonnas, kus ei sõida ühissõidukid, saab kokku võtta ühel Kadrioru tänaval.

Pärast paariööpäevast lumesadu Tallinnas on labidamees sama tähtis kui sahk. Mees on kohal keskpäeval. Tal on mitu töömaad.

"Mul on 23 objekti. Ma töötan neil üksinda. Tänavu lisati objekte. Kõigil on rohkem töömaad. Kõiki ei jõua. Töö kvaliteet kannatab. Nii see on," ütles labidamees Sergei.

"Tallinn on tellinud oma tänavate heakorra nii kõnniteedel, nüüd esimest korda üle linna, kui ka loomulikult sõiduteedel. See, kuidas meie lepingupartnerid eraettevõtted oma tööd on korraldanud, sõltub suuresti neist," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Järvani sõnul tänavatel kuhjuvad suured lumemäed kohtadesse, kus need jalakäijaid võimalikult vähesel määral mõjutaks.

"Ma tean, et Nõmme linnaosas, kus tihtilugu on olnud probleemiks see, et kõnniteid sisuliselt ei eksisteeri, kus on kitsad tänavad, kus ka ühistransport liigub, kus selletõttu teehooldustase on kõrge. Kui vähegi võimalik, siis on tehtud eelnevad kokkulepped, et sahamehed arvestaks neid sissesõite-väljasõite," sõnas Järvan.

Täna on Tallinna teed sõidetavad ja lume äravedu toimub. Vastastikune lugupidamine ja terve mõistus töö korraldamisel vahest suureneb, kui lund juurde tuleb.