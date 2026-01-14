X!

The Telegraph: Starlink võib määrata Iraani saatuse

Starlinki omanik Elon Musk
Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Evelyn Hockstein
Iraani meeleavaldajad üritavad satelliitide toel töötava Starlinki abil internetiblokaadist läbi murda, kuid režiim on neist sammu võrra ees. Elon Muski püüdlus režiimivastastele iraanlastele internetiühendust pakkuda võib määrata riigi saatuse, kirjutab The Telegraph.

2022. aastal andis Musk ootamatult Starlinkile korralduse võimaldada oma teenuseid 90 miljoni kodanikuga islamiriigis.

Briti lehe hinnangul muutis Musk sõnadega "aktiveerige Starlink" režiimivastase revolutsiooni klassikalisi meetodeid igaveseks.

Satelliitide abil hõlpsalt tavakodanikeni jõudev internet esitas väljakutse riigi julgeolekuaparaadile. Iraani võimud on korduvalt püüdnud varjata oma verist arveteõiendamist meeleavaldajatega – ning takistada režiimivastaste suhtlust ja organiseerumist – internetiühenduse katkestamise teel.

Praeguste rahutuste ajal on võimud astunud äärmusliku sammu ja lülitanud esimest korda pärast 2019. aastat terve riigi internetist välja. Eelmisest neljapäevast kehtiv üleriigiline katkestus on olnud dramaatilise mõjuga ning häirinud isegi telefoni- ja püsiliinivõrke.

Autor/allikas: SCANPIX/Yasuyoshi CHIBA/AFP

Teoorias on Muski SpaceX-i satelliidivõrk võimeline andma igale sülearvutisuuruse vastuvõtjaga (terminaliga) varustatud iraanlasele võimaluse piirangutest mööda hiilida ja internetti pääseda.

Arvatakse, et vaatamata ametlikule keelule on Iraanis aktiivsed kuni 50 000 terminali, mis on riiki smugeldatud alates 2022. aastast, mil Musk satelliidivõrgu piirkonna kohal sisse lülitas.

Näib, et seekord on režiim Muski süsteemi üle mänginud

Režiimi eksperdid on seni rakendanud kaht tõhusat vastumeedet, mille abil ei suudeta ühendust küll täielikult blokeerida, kuid aeglustada neid nii palju, et teenus muutub praktiliselt kasutuskõlbmatuks.

Iga Starlinki terminal kasutab satelliidiühenduse loomiseks asukoha määramist GPS-i kaudu. Julgeolekujõud segavad nüüd GPS-signaale, keskendudes just neile piirkondadele, kus toimuvad protestid.

Inimõiguste rikkumisi dokumenteeriva organisatsiooni Witness asedirektori Mahsa Alimardani sõnul tarnis selleks vajaliku "sõjalise tasemega" varustuse tõenäoliselt Venemaa või Hiina.

Nii Venemaa kui ka Hiina on teinud suuri pingutusi, et välja mõelda viise algselt USA sõjaväe tarbeks loodud GPS-võrgu pimestamiseks või häirimiseks. Venemaa on sellesse panustanud eriti agaralt, kuna Ukraina sõltub lahinguväljal just Starlinki ühendusest.

Režiimi teine vastumeede on ühenduse häirimine Starlinki terminalide ja satelliitide vahel. Seda tehakse sageduste otsese segamisega.

Need meetodid suutnud aeglustada Starlinki ühendusi Iraanis protestide tipptundidel ca 30 kuni 80 protsenti.

Kuna Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC) ja Basiji poolsõjaväelised üksused püüavad meeleavaldusi jõuga maha suruda, on tehnoloogia muutunud sama tähtsaks kui kumminuiad, kuulid ja pisargaas.

Kui varasemate rahutuste ajal – eriti 2009. aasta võltsitud presidendivalimiste vastaste massimeeleavalduste käigus – tabas tehnoloogiateadlikud meeleavaldajat režiimi ootamatult, siis nüüd näib, et režiim on tehnoloogilises võidurelvastumises ette rebimas.

Muskil on siiski võimalus režiimi kampaania Starlinki vastu nurjata – igal alates 2022. aastast toodetud nutitelefonil on tehnoloogiline valmidus ühenduda otse Muski satelliitidega ilma eraldi terminalita, kasutades miljardäri satelliidivõrku kui tohutut nähtamatut sidemasti taevas.

Režiim võib suuta muuta 50 000 terminali kasutuskõlbmatuks, kuid ei suudaks sama teha kümnete miljonite iraanlaste käes olevate nutitelefonidega.

Praegu napib aga satelliidimahtu, et pakkuda otse-mobiili (Direct to Cell ehk D2C) ühenduse kaudu täielikku internetiühendust 90 miljonile iraanlasele. Lisaks pakuvad D2C teenuseid praegu kohalikud operaatorid, mitte SpaceX.

Seega ei piisa vaid rohkemate satelliitide orbiidile saatmisest – vaja on uut ärimudelit, mis lubaks iraanlastel ühenduda internetti otse Starlinki satelliidi kaudu. "D2C satelliidiühendus võiks jõuda miljonite iraanlasteni nende olemasolevate telefonide kaudu. Puudu on poliitiline raamistik, ärimudel ja poliitiline tahe selle käivitamiseks," selgitas Alimardani.

Täielik D2C-internetikatvuse loomine Iraanis võib prioriteediks seadmise korral võtta aasta või kaks. Lihtsam teenus, mis võimaldaks saata tekstisõnumeid, võiks tööle hakata kiiremini. Küsimus on vaid selles, kas see abi jõuab kohale piisavalt kiiresti, et muuta Iraani praeguste rahutuste käiku.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

