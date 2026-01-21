X!

Rutte: Gröönimaa kriis nõuab läbimõeldud diplomaatiat

Mark Rutte
Mark Rutte Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Denis Balibouse
NATO peasekretär Mark Rutte ütles kolmapäeval, et Gröönimaaga seotud pingetega tegelemiseks on vaja läbimõeldud diplomaatiat.

"Ma näen, et hetkel on pinged olemas, selles pole kahtlustki. Ma ei kommenteeri seda, kuid võin teile kinnitada, et ainus viis sellega tegelemiseks on lõppkokkuvõttes läbimõeldud diplomaatia," ütles Rutte Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil (WEF).

"Võite olla kindlad, et ma tegelen selle küsimusega kulisside taga, kuid ma ei saa seda teha avalikult," ütles Rutte.

Alliansi juht kohtub Šveitsi suusakuurordis USA riigipea Donald Trumpiga, kelle püüdlus Gröönimaa Taanilt üle võtta on NATO-t raputanud.

Rutte on püüdnud Trumpi huvi Taani autonoomse territooriumi vastu suunata laiemale arutelule NATO-s Arktika julgeoleku tugevdamise teemal.

"Mis puudutab Arktikat, siis ma arvan, et president Trumpil on õigus. Teistel NATO liidritel on õigus. Me peame Arktikat kaitsma," ütles Rutte.

Rutte lükkas tagasi kartused, et Gröönimaa-kriis võiks põhjustada 76-aastase alliansi kokkuvarisemise.

"NATO on ülioluline mitte ainult Euroopa, vaid ka Ühendriikide kaitseks," ütles Rutte.

Samuti lükkas NATO peasekretär tagasi Trumpi kommentaarid, mis seadsid kahtluse alla, kas Euroopa aitaks Ühendriike kaitsta.

"Ma ütlen talle, et jah, nad aitavad," lausus Rutte.

"Ma ei kahtle, et USA tuleb siia appi ja me tuleme appi USA-le, " rääkis Rutte.

Davosis koos Ruttega esinenud Soome president Alexander Stubb ütles, et usub diplomaatilise lahenduse leidmisesse Gröönimaa küsimuses.

"Gröönimaa osas on kaks koolkonda. Üks on deeskaleerimine ja teine on eskaleerimine selleks, et deeskaleerida. Ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes leiame me väljapääsutee," ütles Stubb.

Trump ise jõudis kolmapäeval Šveitsi hilinemisega ning ta peaks pärastlõuna paiku Davosis kõne pidama. Üks Saksa allikas ütles uudisteagentuurile Reuters, et hilinemise tõttu jäi ära Trumpi ja Friedrich Merzi kahepoolne kohtumine, vahendas The Times. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/The Times

