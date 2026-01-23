Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 23. jaanuaril kell 5.40:

- Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla;

- Putin ja Witkoff pidasid kohtumise Ukraina sõja teemal;

- Trump tegi avalduse Davosis Zelenskiga peetud vestluse kohta.

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et öine droonirünnak põhjustas tulekahju Venemaa Penza oblastis asuvas naftahoidlas.

Penza oblasti kuberner Oleg Melnitšenko teatas, et droonirünnaku tagajärjel puhkes naftahoidlas tulekahju. Võimude teatel töötavad sündmuskohal tuletõrjujad, esialgsetel andmetel ohvreid pole. Ka sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Penza oblastis põleb naftahoidla.

Putin ja Witkoff pidasid kohtumise Ukraina sõja teemal

Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini kohtumine USA erisaadiku Steve Witkoffiga lõppes pärast enam kui kolm tundi kestnud kõnelusi. Witkoffi saatis USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner.

Kreml teatas reede varahommikul, et Putini ja Witkoffi vahelised kõnelused olid igati kasulikud. Kreml lisas, et Ukraina, USA ja Venemaa ametnikud kohtuvad Araabia Ühendemiraatides.

"Lepiti kokku, et julgeolekuküsimustega tegeleva kolmepoolse töörühma esimene kohtumine toimub reedel Abu Dhabis," ütles Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov.

Trump tegi avalduse Davosis Zelenskiga peetud vestluse kohta

"Zelenski kinnitas, et soovib sõlmida kokkuleppe. Kõik parameetrid on teada. Asi pole nii, et arutaksime midagi uut, sest neid küsimusi on arutatud kuus või seitse kuud. Zelenski tuli ja ütles, et soovib läbi rääkida," rääkis Trump ajakirjanikele.

Trump kommenteeris ka tingimusi, milles ukrainlased on sunnitud Venemaa rünnakute tõttu elama.

"Kui näete, kuidas ukrainlased elavad, ilma kütteta, 20 miinuskraadi juures. Saate aru, et seal on väga külm. Kliima on seal enamasti isegi Kanadast külmem. Ja nad elavad ilma kütteta. See, mida nad ellujäämiseks teevad, on lihtsalt hämmastav," sõnas Trump.