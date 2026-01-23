X!

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla

Välismaa
Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla
Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et öine droonirünnak põhjustas tulekahju Venemaa Penza oblastis asuvas naftahoidlas.

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 23. jaanuaril kell 5.40:

- Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla;

- Putin ja Witkoff pidasid kohtumise Ukraina sõja teemal;

- Trump tegi avalduse Davosis Zelenskiga peetud vestluse kohta.

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et öine droonirünnak põhjustas tulekahju Venemaa Penza oblastis asuvas naftahoidlas.

Penza oblasti kuberner Oleg Melnitšenko teatas, et droonirünnaku tagajärjel puhkes naftahoidlas tulekahju. Võimude teatel töötavad sündmuskohal tuletõrjujad, esialgsetel andmetel ohvreid pole. Ka sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Penza oblastis põleb naftahoidla.

Putin ja Witkoff pidasid kohtumise Ukraina sõja teemal

Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini kohtumine USA erisaadiku Steve Witkoffiga lõppes pärast enam kui kolm tundi kestnud kõnelusi. Witkoffi saatis USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner.

Kreml teatas reede varahommikul, et Putini ja Witkoffi vahelised kõnelused olid igati kasulikud. Kreml lisas, et Ukraina, USA ja Venemaa ametnikud kohtuvad Araabia Ühendemiraatides.

"Lepiti kokku, et julgeolekuküsimustega tegeleva kolmepoolse töörühma esimene kohtumine toimub reedel Abu Dhabis," ütles Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov.

Trump tegi avalduse Davosis Zelenskiga peetud vestluse kohta

"Zelenski kinnitas, et soovib sõlmida kokkuleppe. Kõik parameetrid on teada. Asi pole nii, et arutaksime midagi uut, sest neid küsimusi on arutatud kuus või seitse kuud. Zelenski tuli ja ütles, et soovib läbi rääkida," rääkis Trump ajakirjanikele.

Trump kommenteeris ka tingimusi, milles ukrainlased on sunnitud Venemaa rünnakute tõttu elama.

"Kui näete, kuidas ukrainlased elavad, ilma kütteta, 20 miinuskraadi juures. Saate aru, et seal on väga külm. Kliima on seal enamasti isegi Kanadast külmem. Ja nad elavad ilma kütteta. See, mida nad ellujäämiseks teevad, on lihtsalt hämmastav," sõnas Trump.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:21

Antwerpenis sai noarünnakus viga kuus inimest

05:52

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla

04:43

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

04:40

Politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjon peaks esitama aasta lõpuks raporti

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

22.01

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis kuuendat kohta Uuendatud

22.01

Tallinna linna 2026. aasta eelarve läbis esimese lugemise

22.01

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

22.01

Terras: minu vastutus on tuua rasked teemad arutellu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.01

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

21.01

Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

22.01

Sõja 1429. päev: Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftaterminali Uuendatud

22.01

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

22.01

Pärnu linn tahab Kesklinna silla taasluua 1938. aastal avatud silla kujul

22.01

Zelenski süüdistas Euroopat tegevusetuses Ukraina sõja lõpetamisel

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

22.01

Läti valis loosi teel välja 400 ajateenijat

22.01

Kirjad hakkavad pakiautomaatide kaudu liikuma sel aastal

22.01

Esitamata jäänud aruanne sai mullu saatuslikuks üle 4500 ettevõttele

ilmateade

loe: sport

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

22.01

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis kuuendat kohta Uuendatud

22.01

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

loe: kultuur

22.01

Aardam lavastusest "Lühis": erivajadusest rääkides ei pea käima kikivarvul

22.01

Selgusid Oscarite nominendid, "Patused" purustas senise nominatsioonide rekordi

22.01

TMW konverentsil annab avaliku intervjuu Resident Advisori rajaja

22.01

Edetabel. 2025. aasta vaadatuimad filmid Eesti kinodes

loe: eeter

22.01

Villu Veski: lapsest ei tee muusikut vanemate sund, vaid sisemine kutsumus

22.01

Villemdrillem: midagi suurt minu karjääris Universali sulgemisega ei juhtu

22.01

Legoentusiast: legodesse investeeritakse tänapäeval väga teadlikult

22.01

Volmer: Singer Vinger on sama koosseisuga fenomenaalselt vastu pidanud

Raadiouudised

22.01

Päevakaja (22.01.2026 18:00:00)

22.01

Võrumaal tutvustatakse Nursipalu harjutusvälja müramõõtmise tulemusi

22.01

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

22.01

Raadiouudised (22.01.2026 15:00:00)

22.01

Europarlament soovib parandada ravimite kättesaadavust

22.01

Raadiouudised (22.01.2026 12:00:00)

22.01

Öösel tuleb kuni kuusteist külmakraadi

22.01

Narvas tuleb elanike vähenemise tõttu koole ja lasteaedu sulgeda

22.01

Trump ei kehtesta Euroopa riikidele lisatolle

22.01

Pärnu võtab Kesklinna silla uuendamisel eeskujuks 1938. aastal avatud silla

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo