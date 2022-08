FT: piiririigid ähvardavad kokkuleppe puudumisel kehtestada ise viisakeelu

Venemaaga piirnevad Euroopa Liidu liikmesriigid on ähvardanud võtta vastu siseriiklikud meetmed, et piirata Vene kodanike tulek nii nendesse riikidesse kui ka Euroopa Liidu Schengeni viisaruumi laiemalt kui Euroopa Liit ei suuda kokku leppida kollektiivses lähenemises.

Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Poola tegid ühisavalduse, millega nõuti Euroopa komisjonilt meetmeid piiramaks olulisel määral Vene kodanikele antavate Schengeni viisade arvu, vahendab dokumenti näinud Financial Times.

Tugevamaid viisapiiranguid nõudnud viite riiki on alates Venemaa kallaletungist täieulatuslikust kallaletungist veebruaris sisenenud 700 000 Vene kodanikku. Enamus neist on olnud turistid, kes on Vene piiririikidesse sisenenud, et sealt edasi liikuda Lääne-Euroopasse puhkusele.

Viie riigi ühisavalduses tuuakse välja, et Vene kodanike sissevool võib muutuda tõsiseks avaliku julgeoleku mureks. Samuti rõhutati, et Vene dissidentidele ja humanitaarkaalutlustel Venemaalt lahkujatele peavad jääma erandid.

Ühisavalduses kinnitati vajadust toetada Putini režiimi vastu olevaid venelasi ning pakkuda neile võimalusi Venemaalt lahkuda.

Prantsusmaa ja Saksamaa on teatanud, et nad on vastu igasugusele viisakeelule ning hoiatanud viisapoliitika piiramise kaugeleulatuvate tagajärgede eest. Kaks riiki on pakkunud välja, et Vene kodanike viisataotlusi tuleks hoopis hoolikamalt menetleda.

Euroopa Liidu välisministrid peaksid Prahas toimuval kohtumisel otsustama tühistada ka 2007. aastal sõlmitud viisakokkuleppe Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, mis muudab Vene kodanikele viisade saamise raskemaks.

Viisakokkuleppe lõpetamine Venemaaga on viie riigi sõnul oluline esimene samm, kuid siiski on vaja veel karmimaid meetmeid, et vähendada Vene kodanike arvu, kes piiririikidesse sisenevad.

Venemaa on avalikult viisakeelu hukka mõistnud ning nimetanud seda mõistusevastaseks.

Vene presidendi esindaja Dmitri Peskovi sõnul on välja pakutud meetmed irratsionaalsuste kogumik, mis piirneb hullumeelsusega.