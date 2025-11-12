X!

FT: USA sanktsioonid tekitavad Lukoilile tõsiseid raskusi

Lukoili suuromanik Vagit Alekperov
Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/EDUARD KORNIYENKO
USA kehtestas hiljuti Lukoilile sanktsioonid ja seejärel pidi Vene naftahiiglase välisvarad ostma energiakandjate kaubandusega tegelev ettevõte Gunvor. Viimane aga loobus USA surve tõttu Lukoili varade ostmisest ning naftahiid võib maha kanda 14 miljardi euro ulatuses varasid, lisaks võib firma langeda kodumaise rivaali Rosnefti kontrolli alla.

Gunvor teatas möödunud neljapäeval, et on võtnud tagasi oma pakkumise osta Lukoili välismaised varad pärast seda, kui USA rahandusministeerium nimetas firmat Venemaa "käpiknukuks" ja andis märku, et Washington on tehingu vastu

Lukoilil on nüüd aega 21. novembrini, et müüa maha oma välismaised varad. Vastasel juhul peab ettevõte need maha kandma

"Mõned algsed pakkujad, kelle pakkumine Gunvori kasuks tagasi lükata, võivad proovida uuesti. Kuid Lukoili omanikud valmistuvad juba võimaluseks, et riigid võivad nende varad lihtsalt ära võtta," ütles üks Vene naftaturuga kursis olev inimene ajalehele Financial Times

Financial Times toob välja, et Lukoili võib oodata sünge aeg. Ettevõte on aastakümnete jooksul rahvusvahelisel turul kiiresti laienenud, kuid siseturul on selle kasvuvõimalused jäänud piiratumaks. 

Venemaa turul domineerivad Putini liitlaste firmad, sealhulgas Igor Setšini juhitud Rosneft. Riigis omab suurt mõjuvõimu ka Moskva otsese kontrolli all olev energiakontsern Gazprom.

"Kodumaal on kõik antud Rosneftile ja Gazprom Neftile (Gazpromi tütarfirma). Välismaale minek pole aga enam variant. Lukoilil pole ärilist tulevikku. See on firma, mille tiibu on kärbitud," ütles sajandi alguses Vene energeetikaministri asetäitja ametikohta pidanud Vladimir Milov. 

Meedias levivad väited, et Lukoil võib minna Rosnefti kontrolli alla. Setšin on varemgi Lukoili vastu huvi ilmutanud, Putin on seni aga takistanud selle langemist Rosnefti haardesse. Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et nüüd võib taas avaneda ülevõtmise aken. 

"Setšin pole kunagi loobunud Lukoili ülevõtmise plaanist," ütles asjaga kursis olev allikas ajalehele Financial Times. 

Lukoil asutati 1991. aastal, kui võimud ühendasid mitu naftatootmisüksust ja rafineerimistehast, luues Venemaa esimese vertikaalselt integreeritud energiakontserni. Protsessi juhtis toonane naftaministri asetäitja Vagit Alekperov, kes erastamislaine ajal suurendas järk-järgult oma osalust ettevõttes.

Alekperov astus 2022. aastal Lukoili juhi kohalt tagasi, kuid ta on endiselt Venemaa üks rikkamaid inimesi. Alekperov sai Kremliga eriti hästi läbi 1990. aastatel ning ütles ühes 1996. aasta intervjuus: "Oleks naiivne eitada meie erilisi suhteid riigiga."

Pärast Putini võimuletulekut näitas Alekperov üles lojaalsust ja suutis oma varad säilitada. Vaatamata tihedatele sidemetele Kremliga oli Lukoili rahvusvaheline äri alati konkurentsivõimeline ning ettevõtet juhtisid kogenud tippjuhid.

"Nad olid siiralt pühendunud selle (rahvusvaheline äri) ülesehitamisele," ütles Oxfordi ülikooli õppejõud ja Gazpromi endine tippjuht Adi Imsirovic. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

