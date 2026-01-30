X!

USA kehtestas sanktsioonid Iraani siseministrile

Iraani pealinn Teheran
Iraani pealinn Teheran Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Sha Dati
Islamirežiim korraldas Iraanis ulatusliku veresauna ning USA teatas reedel sanktsioonide kehtestamisest mitmele Iraani ametiisikule, sealhulgas siseministrile.

"Siseminister Eskandar Momeni juhib Iraani Islamivabariigi mõrvarlikke korrakaitsejõude (LEF), mis on üks peamisi tuhandete rahumeelsete meeleavaldajate surma eest vastutavaid üksusi," teatas USA rahandusministeerium.

Samuti kehtestati sanktsioonid mitmele revolutsioonikaardi kõrgele ohvitserile, aga ka investorile Babak Morteza Zanjanile, keda süüdistatakse Iraani rahvalt miljardite dollarite väljapetmises.

USA ja Iraani vahel on viimase nädala jooksul pinged kasvanud ning Donald Trump on korduvalt islamiriiki ähvardanud. Reedel avaldas Trump samas lootust, et jõuab Iraaniga kokkuleppele.

Meedias levivad väited, et Trump kaalub mitmeid sõjalise sekkumise võimalusi. Üks võimalus hõlmaks ka USA eriüksuste saatmist piirkonda, kelle ülesanne oleks hävitada Iraani tuumaprogrammiga seotud allesjäänud rajatised, vahendas The Telegraph

Trump on saatnud Iraani lähistele ka võimsa laevastiku ning hiljuti teatas USA keskväejuhatus, et lennukikandja USS Abraham Lincoln juhitud löögirühm on saabunud Lähis-Ida vetesse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, BNS

