Sotsiaaldemokraatide juhi kohale Läänemetsal konkurente ei paista

Lauri Läänemets.
Lauri Läänemets. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees ja riigikogu liige Lauri Läänemets sõnas ERR-ile, et kandideerib märtsis toimuval erakonna üldkogul uuesti erakonna juhiks. Konkurente erakonna liikmete sõnul talle hetkeseisuga ei paista.

Läänemets kinnitas, et kandideerib 29. märtsil toimuval erakonna suurkogul uuesti erakonna juhiks, ent ühegi erakonna ringkonna poolt teda esimehekandidaadiks veel esitatud pole.

Jaanuaris selgus, et keskkriminaalpolitsei on alustanud kriminaalmenetlust Läänemetsa riigikogu kuluhüvitiste võimaliku väärkasutamise kontrollimiseks.

Politsei kontrollib kaht kuluhüvitistest tasutud arvet toimetamisteenuse eest toimetaja Egle Heinsarile 2022. aastast: esimene summas 219 ja teine 690 eurot.

Läänemetsa arvates on kahtlustuste taga erakond Isamaa. Läänemetsale kahtlustused esitanud ja varem SDE-sse kuulunud Heinsar on jaanuarist Isamaa erakonna liige, kandideeris nende nimekirjas juba mullusel kohalike omavalitsuste valimistel Raplas.

Läänemets ütles, et kuigi tema teada ei ole esimehe kohale veel teised erakonna liikmed kandideerimise soovi avaldanud, oleks see tema hinnangul väga tervitatav.

"Alati oleks tore kui oleks [teisi kandidaate], mulle demokraatia meeldib," ütles Läänemets.

Teisi esimeheks pürgijaid ei paista

Riigikogu liige ja SDE aseesimees Tanel Kiik sõnas, et tema esimeheks kandideerida ei soovi. Ta lisas, et ka tema teada ei ole ükski teine kandidaat hetkel veel esimeheks kandideerimise vastu huvi üles näidanud.

Kiik sõnas, et kui Läänemets järgmiseks ametiajaks sotsiaaldemokraatide juhiks kandideerib, siis Kiik toetab teda. Samas tunnistas Kiik, et Läänemetsa vastu algatatud menetlus võib erakonnale negatiivse jälje jätta.

"Ega see olukord pole mugav ei talle ega erakonnale," sõnas Kiik.

Tema sõnu kinnitas ka teine SDE aseesimees Jevgeni Ossinovski.

"Kas see [uurimine] erakonnale positiivselt mõjub? Vaevalt," sõnas ta.

ERR-ile küsimusele SDE esimeheks kandideerimisest vastas Ossinovski resoluutse ei-ga.

Samas kinnitas Ossinovski, et kahtlustuste uurimine on õigusriigis normaalne ning praeguse info põhjal on järeldusi vara teha.

Riigikogu liige ja SDE aseesimees Riina Sikkut kinnitas, et ka tema ei kandideeri esimeheks ning toetab Läänemetsa jätkamist erakonna esimehena.

Ka Sikkuti sõnul ei tule sotsidele esimehe uurimise all olemine kasuks.

"On see siis erakonna esimees, erakonna liige, erakond, keda menetletakse. Muidugi paneb see küsimusi esitama, aga ma arvan, et Lauri [Läänemets] ise on
väga õigesti kommenteerinud, et õigusriik, menetlus ja tuleb koostööd teha ning otsus ära oodata. Ega siin muud teha ei ole," sõnas Sikkut

Lauri Läänemets on olnud SDE juht 2022. aasta veebruarist.

