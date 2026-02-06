X!

USA kutsus kodanikke üles Iraanist viivitamatult lahkuma

Välismaa
Iraani pealinn Teheran
Iraani pealinn Teheran Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

USA andis kodanikele korralduse Iraanist viivitamatult lahkuda. Samal ajal peavad Ühendriigid ja Iraan läbirääkimisi Teherani tuumaprogrammi tuleviku üle, kirjutab The Telegraph.

USA president Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff kohtus reedel Omaanis Masqati tippkohtumisel Iraani välisministri Abbas Araghchiga. See on esimene kord, mil kahe riigi esindajad kohtuvad silmast silma pärast möödunud suvel toimunud 12-päevast sõda.

Viimastel nädalatel on USA suurendanud oma sõjalist kohalolu Iraani lähedal. Trump on nimetanud piirkonda saadetud üksusi armaadaks ning ähvardanud korduvalt kasutada Iraani vastu sõjalist jõudu, kui riik ei allkirjasta uut tuumalepet.

Enne reedeseid kõnelusi väljastas USA virtuaalne saatkond Iraanis ohuteate, milles hoiatas kodanikke ja soovitas neil viivitamatult Iraanist lahkuda.

Araghchi sõnas vastuseks, et Iraan on valmis end "USA liigsete nõudmiste ja avantürismi" eest kaitsma. Iraani oluline liitlane Hiina teatas toetusest Teheranile oma huvide kaitsmisel ning märkis, et vastustab Washingtoni "ühepoolset kiusamist".

Trumpi pressiesindaja Karoline Leavitt ütles, et USA delegatsioon taotleb Iraani tuumavõimekuse täielikku kaotamist. Ta lisas, et USA presidendi käsutuses on maailma võimsaima armee ülemjuhatajana arvukalt valikuvõimalusi.

Washingtoni peamine nõue on, et Iraan peataks tuumaprogrammi ja hävitaks rikastatud uraani varud. Läbirääkimistel on fookuses ka Iraani ballistilised raketid ning toetus piirkondlikele rühmitustele nagu Hamas ja Hezbollah.

Kuigi Iraan on ähvardanud USA rünnakutele vastata, on riigi esindajad samas märkinud, et tunnevad vastutust mitte lasta mööda võimalust diplomaatiliseks lahenduseks.

Tippkohtumise eel tekitas vaidlusi küsimus, kas läbirääkimistesse kaasatakse ka piirkonna teised riigid. Ajaleht New York Times teatas anonüümsetele Iraani ametnikele viidates, et USA nõustus piirkondlike osapoolte läbirääkimistest kõrvalejätmisega.

Lehe teatel on kohtumise eesmärk leppida kokku raamistik, mis käsitleks lisaks tuumaküsimusele ka rakettide ja rühmitustega seonduvat.

Kohtumine toimub vähem kui kuu pärast Iraani puhkenud usujuhtide vastaste protestide vägivaldset mahasurumist. Inimõigusorganisatsioonide teate hukkus meeleavaldajate ja kohalike võimude kokkupõrgetes tuhandeid inimesi.

"Läbirääkimised käivad," ütles Trump neljapäeval antud lühikommentaaris. "Nad ei taha, et me neid ründaksime, meil on sinna suundumas suur laevastik," viitas ta lennukikandjate rühmale.

Algselt ähvardas Trump Iraani sõjalise jõuga just protestide mahasurumise tõttu, lubades meeleavaldajatele, et abi on teel. Viimastel päevadel on tema retoorika aga keskendunud Iraani tuumaprogrammi piiramisele, kuna Washington kahtlustab, et Teheran kavatseb luua tuumapommi.

USA asepresident JD Vance ütles kanalile SiriusXM, et Trump jätab endale kõik valikuvõimalused avatuks. "Ta räägib kõigiga ja püüab saavutada eesmärke mittesõjaliste vahenditega, kuid kui ta leiab, et sõjavägi on ainus lahendus, siis ta selle ka valib," lausus Vance.

Iraan väidab, et uraani rikastamine peatati pärast seda, kui USA ja Iisrael ründasid riiki mullu juunis. Teadaolevalt said sealsed rajatised rünnakutes rängalt kahjustada, mis paiskas tuumaprogrammi arengu mitu aastat tagasi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

