Hiljuti Eesti 200-st lahkunud Renata Lukk liitus sotsidega

Eesti
Renata Lukk
Renata Lukk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Endine Kristiine linnaosa vanem ja Eesti 200 liige Renata Lukk liitus sotsiaaldemokraatide Kristiine osakonnaga.

Luki sõnul ajendas teda liituma selge kooskõla seisukohtades hariduse, linnaruumi ja vaimse tervise valdkondades, teatas Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

"Usun, et just Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas on võimalik ellu viia eesmärgipärast ja vastutustundlikku hariduspoliitikat, mis väärtustab nii õppijat kui õpetajat," kommenteeris Renata Lukk erakonnaga liitumist. Üheks olulisemaks ühisosaks sotsidega peab Lukk ühiskonna üldisest heaolust hoolimist.

Renata Lukil on magistrikraad Tartu Ülikoolist euroopa keelte ja kultuuride erialal ning ta on end täiendanud Leedus Vilniuse ja Vytautas Magnuse ülikoolides. 2021. aastal omandas ta lisaks Tallinna Ülikoolis rakenduskõrghariduse rakendusinformaatikas.

Lukk on töötanud õpetajana ning Sisekaitseakadeemias välisrahastusega projektide koordinaatorina.

Erakonnast Eesti 200 lahkus Lukk möödunud neljapäeval. Õhtulehele ütles ta põhjenduseks, et see erakond ei liigu enam selles sunnas, millega ta sooviks kaasa minna.

2023. aasta valimistel pürgis ta riigikokku valimisringkonnas 12 (Pärnumaa), kogus 291 häält ning ei osutunud valituks.

Alates 2023. aasta maist kuni 2024. aasta maini oli ta välisminister Margus Tsahkna nõunik ning alates 2023. aasta juunist 2024. aasta veebruarini Eesti 200 Tallinna piirkonna juhatuse liige.

30. aprillil 2024 nimetas Jevgeni Ossinovski juhitud Tallinna linnavalitsus ta Kristiine linnaosa vanemaks. Ta kandideeris 2025. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel Kristiine linnaosas, kogus 372 häält ning ei osutunud valituks.

Lukk sai laiemale avalikkusele tuntuks sellega, et tegi linnaosavanemana kaugtööd Laose džunglist. Koduerakond selles toona probleemi ei näinud.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

