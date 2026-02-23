Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas õhurünnakust, mille tagajärjel katkes Belgorodi linnas ja selle ümbruses elektri- ja veevarustus. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et linn sattus õhurünnaku alla.

Oluline esmaspäeval, 23. veebruaril kell 5.40:

Venemaal asuvat Belgorodi tabas ulatuslik õhurünnak

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas õhurünnakust, mille tagajärjel katkes Belgorodi linnas ja selle ümbruses elektri- ja veevarustus. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et linn sattus õhurünnaku alla.

Gladkov väitis, et Ukraina relvajõud ründasid linna rakettidega, mille tagajärjel sai piirkonnas asuv energiataristu kahjustada. Telegrami kanalid teatasid, et raketirünnak tabas Belgorodi linna lähistel asuvat elektrialajaama, vahendas Ukrainska Pravda.

Very dense air defence activity in Belgorod, Russia. pic.twitter.com/CaiFueAvZ7 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 22, 2026

Zelenski sõnul kavandab Venemaa Ukrainas uusi terrorirünnakuid

Ukraina luurel on andmeid, et Venemaa kavatseb jätkata terrorirünnakute korraldamist Ukrainas ja seetõttu on tsiviilelanike kaitsmiseks vaja rakendada lisameetmeid, ütles pühapäeval oma õhtuses pöördumises president Volodõmõr Zelenski.

"Siseministeerium esitas – minister Ihor Klõmenko ja teised korrakaitsjad – mitu ettekannet Lvivi terrorirünnaku uurimise kohta. Seda on raske teisiti liigitada, sest see oli tõesti terrorirünnak, küüniline ja jõhker. Toimus kaks plahvatust, millest teine kärgatas pärast päästeteenistuste saabumist sündmuskohale. Viga sai 25 inimest. Traagilisel kombel hukkus üks inimene – 23-aastane politseinik," rääkis president.

Zelenski avaldas kaastunnet ohvri perele ja lähedastele ning lisas, et kõik vigastatud saavad praegu arstiabi.

"Mõned on raskes seisundis ja arstid teevad elude päästmiseks kõik võimaliku," sõnas riigipea.

"Selle terrorirünnaku asjaolusid analüüsitakse praegu põhjalikult. Paljud faktid on juba tuvastatud. Täideviijad värvati sotsiaalmeediavõrgustiku Telegrami kaudu. Rünnaku korraldas Venemaa. Siseministeerium, rahvuspolitsei ja Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) jagavad avalikkusele hiljem täpsemat infot," jätkas Zelenski.

Samuti andis president ametivõimudele korralduse töötada välja meetmed ja reageerimismehhanismid selliste kuritegude ennetamiseks tulevikus.

Riigipea sõnul on Ukraina korrakaitsjatel juba teatav kogemus selliste ohtude tõrjumisel. Eelkõige on ära hoitud kümneid sarnaseid olukordi ja ametnikud tõkestavad pidevalt selliseid värbamiskatseid.

"Vaja on suuremat aktiivsust ja kaasamist kogukondade endi, kohalike omavalitsusjuhtide ja riigiasutuste poolt – kõigi poolt. Eesmärgiga vähendada Venemaa võimet korraldada terrorirünnakuid ja sabotaaži Ukraina tagalas mistahes tasandil," ütles Zelenski.

President rõhutas, et luureandmed viitavad Venemaa plaanile selliseid tegevusi ehk terrorirünnakuid ukrainlaste vastu jätkata.