X!

Venemaal asuvat Belgorodi tabas ulatuslik õhurünnak

Välismaa
Venemaa õhutõrje tegevus Belgorodi lähistel
Venemaa õhutõrje tegevus Belgorodi lähistel Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas õhurünnakust, mille tagajärjel katkes Belgorodi linnas ja selle ümbruses elektri- ja veevarustus. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et linn sattus õhurünnaku alla.

Oluline esmaspäeval, 23. veebruaril kell 5.40:

Venemaal asuvat Belgorodi tabas ulatuslik õhurünnak

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas õhurünnakust, mille tagajärjel katkes Belgorodi linnas ja selle ümbruses elektri- ja veevarustus. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et linn sattus õhurünnaku alla.

Gladkov väitis, et Ukraina relvajõud ründasid linna rakettidega, mille tagajärjel sai piirkonnas asuv energiataristu kahjustada. Telegrami kanalid teatasid, et raketirünnak tabas Belgorodi linna lähistel asuvat elektrialajaama, vahendas Ukrainska Pravda. 

Zelenski sõnul kavandab Venemaa Ukrainas uusi terrorirünnakuid

Ukraina luurel on andmeid, et Venemaa kavatseb jätkata terrorirünnakute korraldamist Ukrainas ja seetõttu on tsiviilelanike kaitsmiseks vaja rakendada lisameetmeid, ütles pühapäeval oma õhtuses pöördumises president Volodõmõr Zelenski.

"Siseministeerium esitas – minister Ihor Klõmenko ja teised korrakaitsjad – mitu ettekannet Lvivi terrorirünnaku uurimise kohta. Seda on raske teisiti liigitada, sest see oli tõesti terrorirünnak, küüniline ja jõhker. Toimus kaks plahvatust, millest teine kärgatas pärast päästeteenistuste saabumist sündmuskohale. Viga sai 25 inimest. Traagilisel kombel hukkus üks inimene – 23-aastane politseinik," rääkis president.

Zelenski avaldas kaastunnet ohvri perele ja lähedastele ning lisas, et kõik vigastatud saavad praegu arstiabi.

"Mõned on raskes seisundis ja arstid teevad elude päästmiseks kõik võimaliku," sõnas riigipea.

"Selle terrorirünnaku asjaolusid analüüsitakse praegu põhjalikult. Paljud faktid on juba tuvastatud. Täideviijad värvati sotsiaalmeediavõrgustiku Telegrami kaudu. Rünnaku korraldas Venemaa. Siseministeerium, rahvuspolitsei ja Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) jagavad avalikkusele hiljem täpsemat infot," jätkas Zelenski.

Samuti andis president ametivõimudele korralduse töötada välja meetmed ja reageerimismehhanismid selliste kuritegude ennetamiseks tulevikus.

Riigipea sõnul on Ukraina korrakaitsjatel juba teatav kogemus selliste ohtude tõrjumisel. Eelkõige on ära hoitud kümneid sarnaseid olukordi ja ametnikud tõkestavad pidevalt selliseid värbamiskatseid.

"Vaja on suuremat aktiivsust ja kaasamist kogukondade endi, kohalike omavalitsusjuhtide ja riigiasutuste poolt – kõigi poolt. Eesmärgiga vähendada Venemaa võimet korraldada terrorirünnakuid ja sabotaaži Ukraina tagalas mistahes tasandil," ütles Zelenski.

President rõhutas, et luureandmed viitavad Venemaa plaanile selliseid tegevusi ehk terrorirünnakuid ukrainlaste vastu jätkata.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:10

FT: Iraan ja Venemaa sõlmisid salajase relvalepingu

05:44

Venemaal asuvat Belgorodi tabas ulatuslik õhurünnak

04:52

Andmete varjamine ehitisregistris on seadusega vastuolus

04:47

Ministeerium: võib-olla saab metsanduse kliimaeesmärk hoopis täidetud

00:01

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud Uuendatud

22.02

Talihärm kinnitati ROK-i sportlaskomisjoni liikmeks

22.02

Kasper Suurorg krooniti Poola karikavõitjaks

22.02

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

22.02

ETV spordisaade, 22. veebruar

22.02

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

22.02

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

22.02

Sõja 1460. päev: Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga Uuendatud

22.02

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

22.02

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

21.02

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

22.02

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha Uuendatud

22.02

Taavi Eelmaa: keegi ei räägi rohkem rahast kui inimesed, kes tegelevad kultuuriga

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

22.02

Ungari ähvardab blokeerida EL-i 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

00:01

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud Uuendatud

22.02

Talihärm kinnitati ROK-i sportlaskomisjoni liikmeks

22.02

Kasper Suurorg krooniti Poola karikavõitjaks

22.02

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

loe: kultuur

22.02

German Golubi järgmisest filmist "Teie teenistuses" ilmus esimene lühiklipp

22.02

Loomingu Raamatukogus ilmus itaalia kirjaniku Natalia Ginzburgi romaan "Perekonnaleksikon"

22.02

Berliini filmifestivali Kuldkaru võitis poliitiline draama "Kollased kirjad"

22.02

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 laureaadid

loe: eeter

22.02

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

22.02

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

22.02

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

22.02

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

Raadiouudised

22.02

Üle Setomaa tähistati pühapäeval võinädala ehk maaselitsa lõppu

22.02

Berliini filmifestivali võitis Türgi päritolu Saksa režissööri Ilker Tšataki draama "Kollased kirjad"

22.02

Tartu teadlased ja looduskaitsjad muretsevad rohealade niitmiste pärast, mida linnavalitsus plaanib

22.02

Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna kunagise linavabriku territooriumile kavandatava elu- ja ärikvartali detailplaneeringu

22.02

Vanade autode ringlusest kadumine on muutunud

22.02

Tuleva nädala ilm on muutlik, nädala lõpus võib sadada vihma

21.02

Pärnu Muuseumis on uus püsinäitus „Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker”

21.02

Paides vahetub linnapea

21.02

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo