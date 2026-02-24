Kallas: me ei tahtnud anda Ukrainale sõnumit sanktsioonipaketi luhtumisest

EL ei suutnud esmaspäeval heaks kiita oma 20. sanktsioonipaketti Venemaa vastu, kuna Ungari pani sellele veto, teatas ELi välispoliitika juht Kaja Kallas pärast välisasjade nõukogu kohtumist. Viiendat aastat käiva sõja jooksul on sanktsioonid sundinud Venemaad müüma eri kütuseid varasemast odavamalt, kuid müügimaht on tõusnud.

EL sanktsioonipaketi eesmärk oli saata Moskvale "võimas signaal" enne 24. veebruari, mil möödub neli aastat Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse.

"Kahjuks ei jõudnud me 20. sanktsioonipaketi osas kokkuleppele," ütles Kallas. "See on tagasilöök ja sõnum, mida me täna saata ei tahtnud, kuid töö jätkub."

Veto rõhutab kasvavaid pingeid Kiievi, Budapesti ja Bratislava vahel seoses Venemaa naftaga.

Družba torujuhe – peamine marsruut, mille kaudu tarnitakse Venemaa toornaftat Ungarisse ja Slovakkiasse – on olnud alates jaanuari lõpust pärast Venemaa rünnakuid Ukraina energiainfrastruktuurile suletud.

Uuring: Venemaa müüb kütust odavamalt

Venemaa nafta ja gaasi ekspordist teenitud raha vähenes viimase 12 kuu jooksul, kuigi riigi naftaeksport mahult suurenes, selgub teisipäeval avaldatud andmetest, mis avaldati neljandal aastapäeval Moskva täiemahulisest sissetungist Ukrainasse, vahendas Reuters.

Venemaa sõltub suuresti energiatuludest, et toetada oma sõda Ukrainas – see seos on viinud lääneriikidele üha rangemate sanktsioonide kehtestamiseni Venemaa kütuse suhtes, et nõrgendada riigi sõjalisi jõupingutusi.

Energia ja õhukvaliteedi uurimiskeskuse (Centre for Research on Energy and Clean Air) avaldatud analüüs näitas, et Venemaa tulud nafta, gaasi, söe ja rafineeritud toodete ekspordist olid 24. veebruaril 2026 lõppenud 12 kuu jooksul kokku 193 miljardit eurot, mis on 27 protsenti vähem kui võrreldaval perioodil enne invasiooni.



Kuigi Venemaa gaasieksport on alates 2022. aastast kukkunud, ei ole sanktsioonid seni mõjutanud Venemaa naftaekspordi mahtu, vaid pigem sundinud Moskvat müüma naftat madalamate hindadega.

Venemaa toornafta ekspordist saadud tulud vähenesid viimase 12 kuu jooksul 18 protsenti võrreldes eelmise aastaga, teatas CREA. Samal ajal jäi toornafta ekspordimaht kuus protsenti üle invasiooni-eelse taseme, ulatudes 215 miljoni tonnini.