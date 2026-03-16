Teisipäev on pilves selgimistega ja sajuta

Vares Anne kanali ääres Tartus
Vares Anne kanali ääres Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Looduses on järjest ilusam, aga veekogu äärde jalutama minnes tuleb arvestada sellega, et jääle minek on eluohtlik! Päästeamet palub, et me sellega arvestaksime! Ilusat kevadet saab nautida ka kalda pealt.

Meie ilma kujundava madalrõhuvööndiga seotud sajupilved eemalduvad öösel Eesti kohalt põhja suunas ja seejärel saab järk-järgult mõjusamaks Venemaal laiuv kõrgrõhuala. Tuul jääb rahulikuks ja laialdaselt on udu, mis püsib mõnel pool ka päeval. Pilvisema taeva all jäävad päevamaksimumid tagasihoidlikuks, kagu pool, kus on tõenäosus päikesele suurem, tuleb sooja üle 10 kraadi.

Eelolev öö on Eestis vahelduva pilvisusega. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab vihma, pärast keskööd sadu lakkab. Mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadini.

Hommik on pilves selgimistega ja sajuta. Mitmel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadini.

Päev on pilves selgimistega ja sajuta. Paiguti püsib udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s, pärastlõunal pöördub edelasse. Sooja tuleb 3 kuni 7, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.

Kolmapäev on sajuta, kuid läheb tuulisemaks. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2 kraadini, päeval on sooja 2 kuni 10 kraadi. Neljapäeva päeval jõuab Põhja-Eestisse vihmasadu ja liigub üle maa ida-kagu suunas. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 3 kraadini, päeval on sooja 3 kuni 10 kraadi.

Soojade ilmadega on jääolud muutunud väga kiiresti ja jää enam ei kanna. Päästeamet soovitab tungivalt siseveekogude jääle enam mitte minna. Ohtudest tasuks rääkida oma lähedastega ning vanematel ja koolis õpetajatel selgitada lastele jääle mineku ohtusid ning hoida lastel silm peal.

Kui märkad hädalist, kelle elu või tervis on ohus või vajad ise abi, helista esimesel võimalusel hädaabinumbril 112.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

