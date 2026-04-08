Neljapäev on päikseline, aga jahe

Neljapäeval jääb Läänemeremaades kõrgrõhuala valitsejaks, koondub Karjala kohale, aga laieneb servaga üle Eesti. Puhastab ööks taeva pilvedest ja laseb õhul mõni kraad alla nulli jahtuda. Päev tuleb päikeseline, aga kirdevoolus lisanduvas külmas õhumassis tõuseb temperatuur vaid veidi üle viie kraadi.

Öö vastu neljapäeva on selge. Puhub põhja- ja kirdetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi.

Hommik on enamasti selge taevaga. Põhja- ja kirdetuulel on kiirust 5 kuni 10, puhanguid 13, Virumaa rannikul 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Päev on laialdaselt päikeseline. Tuul puhub põhjast ja kirdest, pärastlõunal põhjarannikul ka idast, kiiirust 4 kuni 10, puhanguid 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.

Reede jätkub kõrgrõhuala servas selge karge ööga. Päev näitab päikest, aga läbi õhukese kõrge pilvevine.

Nädalavahetusel jääb kõrgrõhuala ülekaalu, aga lõunakaarest lisandub pilvi, mis suuremat sadu ei anna. Ööd on ikka nulli ümber või napilt miinuses, päevasooja on 10 kraadi ümber.

Uus nädal annab lootust soojalisale.