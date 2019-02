Pence ütles Varssavi konverentsil, millest võtavad osa Iisraeli ja araabia riikide liidrid, et Iraan "on suurim oht Lähis-Ida rahule ja julgeolekule".

Tema sõnul kavandab Iraani režiim oma piirkondlike ambitsioonidega "uut holokausti".

Pence mõistis hukka Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia algatuse, mis võimaldab ettevõtetel USA sanktsioonidest hoolimata Iraanis tegevust jätkata.

"See on järelemõtlematu samm, mis üksnes tugevdab Iraani, nõrgendab EL-i ning suurendab vahemaad Euroopa ja Ühendriikide vahel," ütles ta.

"On tulnud aeg, et meie Euroopa partnerid lahkuksid Iraani tuumaleppest ja liituksid meiega, kes me avaldame majanduslikku ja diplomaatilist survet, mida on vaja, et anda iraani rahvale, piirkonnale ja kogu maailmale rahu, julgeolek ja vabadus, mida nad väärivad."

Pence tõotas maksimaalset survet, kuid ei kutsunud siiski otsesõnu režiimi kukutama.

"Kui Iraani majanduses jätkub langus ja iraani rahvas tuleb tänavatele, peavad vabadusarmastavad riigid kokku hoidma ja võtma Iraani režiimi vastutusele selle kurja ja vägivalla eest, mida ta on teinud oma rahvale, piirkonnale ja laiale maailmale."

USA sanktsioonid karmistuvad, kui Iraan ei muuda oma ohtlikku ja destabiliseerivat käitumist, ähvardas USA asepresident.

Euroopa Liit ei ole seni ilmutanud soovi lahkuda 2015. aastal USA toonase presidendi Barack Obama ametiajal Iraaniga sõlmitud leppest, mis kohustas Iraani tuumaprogrammist loobuma ja tühistas vastutasuks talle kehtestatud sanktsioonid.

EL-i kinnitusel täidab Iraan lepingut, seda on tunnistanud ka Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA).

Ühendkuningirik, Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid jaanuaris maksemehhanismi loomisest, millega EL loodab päästa Iraani tuumaleppe ja minna mööda USA sanktsioonidest.

Mehhanism registreeritakse Prantsusmaal, seda haldab Saksamaa ja on kolme riigi ühise rahastusega. Maksemehhanism lubaks EL-i firmadel kaubelda Iraaniga rikkumata Washingtoni sanktsioone.

Kolm riiki on osa Iraani 2015. aasta tuumaleppest, millega Teheran nõustus tõmbama tagasi oma tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonidest vabastamisele. USA lahkus leppest möödunud aastal ja kehtestas Iraanile taas sanktsioonid.

Uue institutsiooni nimi on INSTEX (kaubavahetuse toetuse instrument) ja kuigi see on kolme riigi ühisprojekt, annavad sellele ametliku toetuse kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Pompeo: Iraaniga tegelemine on võti rahule Lähis-Idas

USA välisministri Mike Pompeo sõnul ei saa maailm saavutada rahu ja julgeolekut Lähis-Idas Iraanile vastu hakkamata.

Pompeo ütles neljapäeval Varssavi Lähis-Ida konverentsi avasessiooni eel, et Iraanile vastu hakkamine on regiooni teiste probleemide lahendamisel keskne.

Konverentsi korraldavad USA ja Poola ning nende teatel on selle eesmärk edendada Lähis-Ida rahu, kuigi ürituse peamiseks fookuseks on Iraan. Osalejate seas on ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja mitu kõrget esindajat araabiamaadest.

Iraan nimetas konverentsi Ameerika Iraani vastaseks tsirkuseks. Venemaa keeldus seal osalemast ja tulemata jättis ka Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini, samas kui liikmesriigid läkitasid sinna valdavalt madalama taseme esindajaid. Eesti oli siiski esindatud välisministri tasandil.