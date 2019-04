Lüganuse valla hinnangul on Aidu tuulepargi ehitusload kehtivad ning vald muretseb, et kui tuulikute ehitamisele pidurit tõmmatakse, jääb ära ka nende plaan rajada veespordikeskus, mille elektrivajaduse peaks katma üks Aidu tuulikutest.

Riik on lubanud Oleg ja Andres Sõnajala arendatava Aidu tuulepargi ebaseaduslikult püstitatud tuulikud vajadusel ise osaliselt lammutada, kui arendaja neid ohutuks ei muuda. Teisipäeval arutas Aidu tuulepargi teemat ka Lüganuse vallavalitsus.

"Meie seisukoht on, et ehitusload täna kehtivad," lausus Lüganuse abivallavanem Krisli Kaldaru ERR-ile ja lisas, et vald ei ole pädev hindama, kas riigil on õigus tuulikuid lammutama hakata. "Meie hindame ehitusluba ja seda kehtetuks tunnistatud pole."

Kui riik tõesti tuulikuid lammutama peaks hakkama, siis kannab ka Lüganuse vald tema kinnitusel kahjusid.

"Meil ju sõltub sellest Aidu veespordikeskus, kes oma elektriliitumise sealt saab. Siis on meie suurel projektil kriips peal, peame hakkama muid lahendusi mõtlema. See on kõige suurem mure," tõdes abivallavanem.

Tema sõnul loodavad nad siiski, et lahendus leitakse ning Sõnajalad saavad tuulikuid edasi ehitada.

"Kuidas nad selleni jõuavad, on juba kõrgema tasandi otsustada," lisas Kaldaru.

Lüganuse vallavanem Andrea Eiche rääkis mullu septembris ERR-ile, et kui vald hoonestusõiguse Aidu tuulepargile 5,9 miljoni euro eest võõrandas, pani leping arendajale muu hulgas kohustuse, et üks tuulik jääks praktiliselt sihtasutuse Aidu Veespordikeskus jaoks. Sealt saaks veespordikeskus ilma vahendus- või edasikandetasudeta elektrit ja ka valmis ehitama pidi selle arendaja.

Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv Aidu Tuulepark OÜ sai 2012. aastal kaitseministeeriumilt kooskõlastuse 185 meetri kõrguste tuulikute ehitamiseks, kuid tegelikkuses asuti püstitama sellest kõrgemaid tuulikuid ning rajama neile ka suuri taldmikke, mida kooskõlastuses polnud. Liiga kõrged tuulikud ohustavad kaitseministeeriumi hinnangul Eesti riigikaitset, sest segavad raadioluuresüsteemide tööd.

Tänavu aprillis nõudis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, et Aidu tuulepargis peatataks ehitustegevus ning kui seda ei tehtud, palus abi politseilt. Korrakaitsjad keelasid seepeale Sõnajalgadel neljaks päevaks tuulepargis viibimise ning pikendas hiljem keeldu 26. aprilli südaööni.

Ameti juht Kaur Kajak on öelnud, et kui arendajad tuulikuid ohutuks ei muuda, on riik valmis ehitise osaliselt lammutama ja tekkinud kulud arendajalt sisse nõudma.

Oleg Sõnajalg leiab aga, et neil on kehtivad ehitusload ning et tiiviku kondliku külge panekuga ei teki ka riigikaitsele mingeid ohte. Lisaks ootab Sõnajalg, et ametisse astuks uus valitsus.