Politsei on kehtestanud TTJA taotlusel Aidu tuulepargis viibimise keelu 26. aprilli südaööni. Arendaja Eleon Green üks omanik Andres Sõnajalg ütles, et ettevõttel on tuulepargi ehitusluba ja kooskõlastused olemas, mistõttu on politseivalve kehtestamine jõhker.

Kaitseministeeriumi sõnul on Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv ettevõte Eleon Green alustanud Aidu tuulepargi ehitustöödega, kuigi neil pole kooskõlastusi ega ehitusluba.

Andres Sõnajalg ütles "Ringvaates", et kaitseministeeriumi väide on täielikult vale.

"Absoluutne vale. On olemas ehitusluba. Ehitusluba kehtib, seda on kinnitanud kohalik omavalitsus korduvalt, ka eile avalikkusele kinnitas. Ja ainult ja - veelkord - ainult selle ehitusloa kehtivuse järelevalve õigus riiklikult on antud kohalikule omavalitsusele. Kaitseministeeriumi seisukoht on täiesti väär," rääkis ta.

Oleg Sõnajalg märkis, et kaitseministeerium on Aidu tuulepargi kolm korda kooskõlastanud. "Ma imestan ühte asja - et poliitikutel on lühike mälu, aga et ametnikel on veel lühem mälu, see on mulle täiesti müsteerium," lisas ta.

Andres Sõnajala sõnul ei ole Eestis varem juhtunud midagi niisugust nagu käib praegu Aidu tuulepargi ümber.

"Kui sul on ehitusluba, kehtiv ehitusluba, kõik planeeringud ja - nagu härra Oidsalu ütles - ehitusloa taotlused, kooskõlastused, kõik on olemas ja kinnitused veel peale selle, et nad on kehtivad ja siis te saadate politsei peale. See on jõhker," ütles Sõnajalg.

Oleg Sõnajalg ütles, et Aidu on ainus koht Eestis, kuhu saab suurt tuuleparki ehitada. "Ükskõik, kuhu me läheme, seal on linnud, seal on lilled, seal on looduskaitse, kotkad pluss seal on inimesed. Nüüd on kuskil üks ala, kus on tugevad elektriliinid, head tuuled ja pole mitte kedagi, lõhutud maa...," rääkis ta.

"...ja sinna me tahame rajada uut innovatsiooni, Eesti tööstust," lisas Andres Sõnajalg.

Sõnajalad kordasid juba varem öeldut, et lahendus olukorrale võiks saabuda esmaspäeval ametisse asuva uue valitsuse ajal.