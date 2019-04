Ehkki tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) nõudis Aidu tuulepargi püstitamise lõpetamist, ütles Eleon AS-i juhatuse liige Oleg Sõnajalg, et nad ei jäta montaaži pooleli, sest see tooks miljoneid eurosid kahjusid ja tekitaks ohuolukorra. TTJA on palunud ehituse peatamiseks abi politseilt.

TTJA nõudis teisipäeval, et Aidu tuulepargis peatataks ehitustegevus. Sama on nõudnud ka keskkonnaminister Siim Kiisler ning kaitse- ja justiitsministeerium.

TTJA peadirektor Kaur Kajak ütles ERR-ile, et kolmapäeval tegi amet Eleon Green OÜ-le sunnirahahoiatuse summas 17 000 eurot. Ka hoiab TTJA Kajaki kinnitusel Aidu tuulepargis toimuval silma peal.

"Lisaks oleme teinud politsei poole ametiabi pöördumise ehitustegevuse reaalseks peatamiseks. Kui järgmisel nädalal ehitustegevus jätkub, siis rakendub meie poolt tehtud sunnirahahoiatus. Ühtlasi valib politsei meetme, kuidas ehitustegevust peatada," selgitas ta.

Kajak rõhutas, et ameti hinnangul on ehitustegevus ebaseaduslik ning ehitustegevuse jätkumisel võib katkeda riigi julgeoleku toimimiseks vajaliku süsteemi normaalne toimimine.

Oleg Sõnajalg ütles ERR-ile, et hoolimata keelust jätkatakse Aidus montaažiga.

"Aidu tuulepargis alustati montaažitöödega kehtivate ehituslubade alusel. Vastavaid ehituslube ei ole kohtus vaidlustatud ning nende kehtivust pole peatatud. Ehitusload on väljastanud kohalik omavalitsus, kes enne montaažitööde algust kinnitas, et ehitusload kehtivad ning vastavast on ka tööde teostamisel juhindutud," põhjendas Sõnajalg.

Ta lisas, et hetkel pole objektiivselt võimalust montaaži pooleli jätta, sest see tooks kaasa miljoneid eurosid kahju kui ka ohuolukorra.

Sõnajala sõnul on Aidu 5. tuulik püstitatud ja tiivik lukustatud, kuid tuuliku torni poldid, igaüks umbes kümne kilo raskune, ei ole pingutatud ja rootorit ei tohi enne seda lahti lasta.

"Torni poltide pingutamine on neli-viis päeva. Rootor ei tohi olla lukus rohkem kui üks nädal. Vastasel juhul saab tuuliku pealaager pöördumatuid muljumiskahjustusi ning vastava kahju suurusjärk on üks miljon eurot," lausus Sõnajalg.

Aidu 4. tuulikul on tema sõnul generaator tõsteasendis, kus ei tohi seda hoida rohkem kui kolm-neli päeva, vastasel juhul saab pöördumatuid kahjustusi tuuliku pealaager ja kahjusumma on samuti miljon eurot. Lisaks on tuuliku tiivik kokku pandud ja tõstesendis. Labad ei tohi selles asendis olla üle nädala, muidu tekivad neilegi pöördumatud kahjustused ja kahjusumma on üle poole miljoni euro. Lisaks võivad poolelioleva montaaži tõttu tugeva tuulega tuuliku kandekonstruktsioonid puruneda, sõnas Eleoni esindaja.

Tema hinnangul pole TTJA-l pädevust hinnata, kas kohaliku omavalitsuse väljastatud ehitusluba on õiguspärane või mitte ning ameti algatatud järelevalvemenetluse aluseks on kaitseministeeriumi väide, et Aidu tuulepargi rajamisega olevat riigi julgeolek ohus, mida Sõnajalg ei pea tõeseks.

"Me vaidlustame antud ettekirjutise kindlasti kohtus. Samuti oleme TTJA-d teavitanud, et montaaži ei ole võimalik vastavas staadiumis pooleli jätta ainuüksi ohutuse kaalutlusel. Vastavatele põhjendustele ei ole TTJA sisuliselt vastanud," ütles Sõnajalg.

Ehitusload Aidu tuulepargi ehitamiseks andis 2013. aastal Maidla vallavalitsus, millest haldusreformi käigus sai Lüganuse valla osa. Lüganuse abivallavanem Krisli Kaldaru ütles, et valla seisukoht Aidu tuulepargi vaidluses selgub teisipäevasel vallavalitsuse istungil, kus see teema arutlusele tuleb.

"Enne ma seda ei kommenteeriks," sõnas ta.

Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv Aidu Tuulepark OÜ sai 2012. aastal kaitseministeeriumilt kooskõlastuse 185 meetri kõrguste tuulikute ehitamiseks, kuid tegelikkuses asuti püstitama sellest kõrgemaid tuulikuid ning rajama neile ka suuri taldmikke, mida kooskõlastuses polnud. Liiga kõrged tuulikud ohustavad kaitseministeeriumi hinnangul Eesti riigikaitset, sest segavad raadioluuresüsteemide tööd.

Kaitseministeerium on Sõnajalgadega pikalt tuulikute ehituslubade üle vaielnud, mullu suvel andis aga keskkonnaminister Siim Kiisler kaitseministeeriumile volituse Aidu Tuulepargi hoonestusõiguse lepingud lõpetada.

Kaitseminister Jüri Luik ütles mullu septembris, et valitsuse nõusolek riigimaa hoonestada ei hõlma ebaseaduslikku tegevust, kuid hoonestaja on korduvalt hoonestusõiguse tingimusi rikkunud.

Lüganuse vallavanem Andrea Eiche on varem ERR-ile öelnud, et kui hoonestusõigus peaks lõpetatama, ähvardab valda hagi.