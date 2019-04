Riik lubab vajadusel Sõnajalgade Aidu tuulepargi tuulikud ise lammutada

Kui arendaja keeldub ebaseaduslikult püstitatud tuulikuid ohutuks muutmast, on riik valmis ehitise osaliselt lammutama ja tekkinud kulud arendajalt sisse nõudma, ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak ERR-ile. Arendaja Oleg Sõnajalg loodab aga, et probleem laheneb uue valitsuse ametisse astumisega.

Politsei- ja piirivalveamet pikendas Aidu tuulepargis viibimise keeldu 26. aprilli südaööni. Kajaku sõnul uuendati ka ettekirjutust, millega on tuulepargi arendajal, vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluval Eleon Green OÜ-l kohustus tagada ehitise ohutus, mis praktikas tähendab ka ehitise osalist demonteerimist.

"Arendaja on ise meedias väitnud, et küll on poldid lahti ja et on ka mingid lahtised osad, mis on ohtlikud. Seetõttu panime arendajale kohustuseks tagada ehitise ohutus," sõnas Kajak.

Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg on aga "Aktuaalsele kaamerale" öelnud, et politsei järelevalve tingimustes pole võimalik mingeid töid teha ning et ohutuse tagamiseks ei piisa poltide kinnitamisest, vaid et tuleks tuulikule panna külge ka labad. Kajak sellega ei nõustu.

"Ei, me ei näe sellist lahendust, et kinnitataks tuulikule labad. Oht kaitseväe radarile ja seiresüsteemile pole tulevikus realiseeruv, vaid häiringud on juba täna. Kui labad veel ühele tuulikule külge pannakse, oleks häiring väga tõsine. Meie hinnangul peaks siis tegema juba lammutusettekirjutuse."

Ameti peadirektor andis mõista, et kui arendaja ei hakka ehitist ohutuks muutma, võtab töö ette riik ja kasseerib arendajalt hiljem sellega kaasnevad kulud.

"Kui arendaja tahab ehitist ohutuks teha, peab osa ehitise osasid demonteerima, mis tähendab ka osalist lammutamist. Kui ta seda ei tee, on riik ette näinud sunnimehhanismi. Esmalt ettekirjutus, siis sunniraha. Ja lõpuks võib riik teha ise ettevõtja eest selle töö ja küsida raha tagasi."

Kas ja kui ruttu asjad selleni võivad viia, ei osanud Kajak öelda ja märkis, et kõik sõltub arendaja edasisest käitumisest.

"See võib juhtuda homme, aga võib juhtuda kahe nädala või kuu aja pärast. Kõik sõltub ohuhinnangutest. Me jälgime koos politseiga olukorda ja kui olukord muutub ohtlikuks, oleme valmis koheselt tegutsema."

Kuigi arendaja väidab vastupidist, on Kajaku sõnul amet kindel, et ehitised on püstitatud ebaseaduslikult ja ettevõtja on teadnud seda pikka aega. Ja kui nüüd peaks juhtuma ehitisega mingi õnnetus, jäävad kahjud tema hinnangul ettevõtja kanda.

"Rikutakse ka kohtu korraldust, mis keelab ehitada. Ja see on arendajale olnud pikka aega teada. Kui riik nõuab õiguskorra täitmist, aga arendaja teeb ebaseaduslikku ehitustegevust ja sellest tekib kahju, siis meie hinnangul saab seda kahju kanda ainult ettevõte ise."

Sõnajalg: ootame uue valitsuse ära

Arendaja Oleg Sõnajalg ütles ERR-ile, et on endiselt seda meelt, et neil on kehtivad ehitusload ning et tiiviku kondliku külge panekuga ei teki ka riigikaitsele mingeid ohte.

Küsimusele, kas ta on valmis selleks, et ohutuse tagamiseks riik demonteerib ise tuulikud, vastas Sõnajalg: "Mitte ohutuse tagamiseks, vaid ohutuse ettekäändel. Aga kas meil on tegemist politseiriigiga, sõjalise diktatuuriga või demokraatliku riigiga? Demokraatlikus riigis oleks selline tegevus lubamatu."

Sõnajalg hoiatas, et kui keegi teine hakkab tuulikuid demonteerima, võivad sellel olla katastroofilised tagajärjed. "Ma hoiatan, et sellise tegevusega kaasnevad katastroofilised tagajärjed. Ainult Eleonil on olemas oskused neid tuulikuid ohutult monteerida. See on ülikeeruline."

"Mina usun, et kaine mõistus võidab ja ootan uut valitsust," ütles Sõnajalg vastuseks küsimusele, mis Aidu tuulepargist edasi saab. Täpsustavale küsimusele, kas ta juba on rääkinud mõne uue valitsuse ministriga, vastas Sõnajalg naerdes, et ta "jätaks sellele küsimusele vastamata."