TTJA nõudis juba teisipäeval, et Eleon AS peataks Aidu tuulepargis monteerimistööd. Ehitustegevuse peatamist on nõudnud ka keskkonnaminister Siim Kiisler ning kaitse- ja justiitsministeerium.

Kolmapäeval tegi TTJA juba Eleon Green OÜ-le sunnirahahoiatuse summas 17 000 eurot.

Vaatamata ettekirjutusele ja sunniraha hoiatusele jätkus ehitustegevus ka reedel. TTJA on hoidnud ehitustegevusel pidevalt silma peal ning reedel fikseeritud olukord näitas, et ehitustegevuse jätkumisel oleksid olnud pöördumatud kahjud.

Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg keeldus ebaseaduslikuks kuulutatud montaaži peatamast, öeldes, et see tooks miljoneid eurosid kahjusid ja tekitaks ohuolukorra.

Reedel teatas politsei, et pärast TTJA materjalidega tutvumist kehtestasid nad 22. aprillini kaasa arvatud Aidu tuulepargis viibimise keelu.

Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv Aidu Tuulepark OÜ sai 2012. aastal kaitseministeeriumilt kooskõlastuse 185 meetri kõrguste tuulikute ehitamiseks, kuid tegelikkuses asuti püstitama sellest kõrgemaid tuulikuid ning rajama neile ka suuri taldmikke, mida kooskõlastuses polnud. Liiga kõrged tuulikud ohustavad kaitseministeeriumi hinnangul Eesti riigikaitset, sest segavad raadioluuresüsteemide tööd.