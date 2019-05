"Eleringi kümneaastane iseseisev tegutsemine Eesti elektri ja gaasisüsteemihaldurina on olnud vaieldamatu edulugu. Nõukogu hindab Taavi Veskimägi tegevust Eleringi ja laiemalt Eesti energiaturu ja -võrkude arendamisel väga heaks," ütles Eleringi nõukogu esimees Timo Rajala.

Seetõttu otsustas nõukogu sõlmida Veskimägiga lepingu uueks ametiajaks seekord ilma avalikku konkurssi korraldamata. Rajala sõnul annab senine kogemus kindluse, et Veskimägi suudab ellu viia ettevõtte ees seisvad kaalukad projektid, eelkõige ettevalmistused elektrisüsteemi sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.

Veskimägi sõnul mõtles ta nõukogu ettepanekule sügavalt, sest on firmat juhtinud juba kaks ametiaega alates Eleringi eraldamisest Eesti Energiast. "Olen valmis jätkama, sest Eleringi ees seisvaid väljakutseid hinnates tunnen, et need hoiavad mul jätkuvalt silmad säramas. Kõige kaalukam projekt on kahtlemata Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimine Mandri-Euroopa omaga, mille tähendus Eesti tarbijate elektrivarustuskindluse tagamisel on ajas selgelt kasvanud," ütles Veskimägi.

Uus juhatuse esimehe leping hakkab kehtima tänavu 1. detsembrist.