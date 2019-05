Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Mihkel Solvak selgitas, et Euroopa Parlamendi Valijakompass ehk euandi2019 on Eesti inimestele juba tuntud ERR-i riigikogu valimiste Valijakompassi rakenduse üle-euroopaline versioon.

"Rakendus sisaldab endas 22 väidet, millele vastamise järel arvutatakse kasutajale tema protsentuaalne kattuvus erakondade positsioonidega samade väidete osas. Teemad, mida kaetakse on laiad - on rida seisukohti immigratsiooni osas, mis on Euroopas kindlasti üks kõige kuumemaid poliitilisi teemasid, väga mitu väidet puudutavad Euroopa Liidu tulevikku ja integratsiooni edasist arengut, aga leidub ka laiemaid majanduse alaseid väiteid ja seisukohti," märkis Solvak.

Teadlase sõnul valiti väited rõhutamaks Euroopa Parlamendi valimistel olulist Euroopa dimensiooni, aga ka hetkel muidu väga erinevates liikmesriikides käimasolevad sarnaseid debatte immigratsiooni, majanduse ja väärtuste osas.

"Kokkuvõttes annab see hea võrdleva pildi erakondade positsioonide osas Euroopa Liidu ja selle tuleviku kohta, mis peaks inimestel aitama tulevastel Euroopa Parlamendi valimistel informeerituma otsuse langetama."

Solvaku sõnul omab euandi2019 ka üht väga huvitavat unikaalset funktsionaalsust - valija ei saa enda seisukohti võrrelda mitte ainult Eesti erakondade omaga vaid ka kõikide teiste liikmesriikide erakondadega.

"Seda tehakse liikmesriikide kaupa, nii et meil tekib võimalus näha, kas meie enda seisukohtadele on kõige lähemal hoopis mõni Soome või Saksamaa või Portugali erakond. Nii näeb inimene enda kattuvust rohkem kui 200 Euroopa eri nurgas antud valimistel osaleva erakonnaga ja tal tekib huvitav võrdlusmoment ja võibolla lausa olukord, kus tema vaadetega on tunduvalt lähemal hoopis Eestist väljaspool, mõnes teises liikmesriigis tegutsev poliitiline jõud. Rakendus annab väga hea pildi sellest kui mitmekesine Euroopa poliitiline maastik tegelikult on."

euandi2019 on loonud Euroopa Ülikooli Instituut Firenzes koostöös Luzerni ülikooliga, kuid rakendusel on tihe seos Eestiga. Esiteks on kogu arendustöö tegelikult Eestis tehtud ja ka Eestit puudutava sisu ehk erakondade positsioonide määramine ja neid tõendavate allikate otsimine on tehtud Euroopa Ülikooli Instituudis õppivate Eesti noorte sotsiaalteadlaste poolt.

"Kogu rakenduse funktsionaalsus on väga sarnane ERR-i riigikogu valimiste Valijakompassile ja kuna viimane on veel netis üleval saab inimene soovi korral ka võrrelda, kas tema lähim erakond riigikogu valimiste kontekstis on ikka sama, mis ka Euroopa Parlamendi valimiste juures või on tal alust oma valik antud valimisteks ümber mõelda," sõnas Solvak.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail.