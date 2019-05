Taani prokuratuur on esitanud süüdistuse Danske Banki endisele tegevjuhi Thomas Borgeni vastu seoses tema osalusega panga Eesti filiaali puudutavas rahapesuskandaalis, kirjutas ajaleht Borsen teisipäeval.

Borseniga rääkinud Borgeni advokaat Peter Schradieck tunnistas, et võimuesindajad korraldasid tema kliendi kodus läbiotsimise juba 12. märtsil, vahendas Reuters.

Täpsemalt on tegu eelsüüdistusega, mille detailset sisu ei pea prokuratuur Taani seaduste kohaselt avalikustama.

Borgen astus rahapesuskandaali tõttu tagasi möödunud aasta septembris. Aastatel 2009-2012 oli Borgen vastutav Danske Banki rahvusvaheliste operatsioonide, sealhulgas Eesti filiaali eest.

Eelmise aasta novembris esitas Taani riigiprokuratuur Danske Banki vastu süüdistuse Eesti filiaali puhul rahapesuvastase seaduse rikkumises. Tookord märkis prokuratuur, et see, kas süüdistus esitatakase ka mõnele füüsilisele isikule on täpsustamisel.

Danske Banki rahapesuskandaali sisuks on aastatel 2007-2015 läbi panga Eesti filiaali liikunud kahtlase taustaga raha, mida oli kokku umbes 200 miljardi euro eest ning mis oli suures osas pärit kas Venemaalt või teistest endistest Nõukogude Liidu liiduvabariikidest. Danske Bank on seoses rahapesuskandaaliga ühel või teisel viisil uurimise all nii Taanis, Eestis, Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal kui ka Ameerika Ühendriikides.