"Valitsuses kokku lepitud mandaadist tulenevalt teatas peaminister Ratas reedel Euroopa Ülemkogu eesistujale ja euroala tippkohtumise eesistujale Donald Tuskile, et eemaldab ESM-i lepingu eelnõult Eesti reservatsiooni," ütles peaministri büroo juht Johannes Merilai.

Rahandusminister Martin Helme kohtus neljapäeval euroala kolleegidega, kus arutluse all olid muuhulgas ESM-i reformid. Reede hommikul kella viieni kestnud kohtumise käigus jäi Helme üksi oma nõudega kehtestada pankade rekapitaliseerimisele ühehäälsuse nõue. Muus osas nõustus Helme ESM-i reformiplaanidega

Muud riigid on arvamusel, et teatud juhtudel kriisiolukorras piisab pankade rekapitaliseerimise otsustamiseks ka kvalifitseeritud hääleenamusest ehk 85 protsendist häältest.,

Helme seisis enda sõnul lõpuks üksinda selle eest, et kvalifitseeritud hääleenamust erandkorras kasutada ei võiks. See positsioon läks ka nii kirja. "Lõpuks lepiti kokku, et selles ei ole kokku lepitud ning teema läheb peaministrite lauale," teatas Helme reedel sotsiaalmeedia vahendusel.

Paljud Eesti poliitikud on arvamusel, et Helme ületas niiviisi käitudes oma riigikogult ja valitsuselt saadud mandaati ja riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon on ta kutsunud reedeks oma tegevusest aru andma

Samuti kohtuvad selle nädala reedel kohtuvad euroala peaministrid, kes peaksid ESM-i reformikavale heakskiidu andma.

Lepingu muudatustega soovitakse ESMile anda pangandusliidu kriisilahendusfondi kaitsemeetme funktsioon, täpsustada julgestuslaenude andmise tingimusi ning selgemalt sätestada ESMi roll riikide laenuvõime hindamisel.