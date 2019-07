Iraani vaimulik: britid peaks kartma Teherani vastust tankeri kinnipidamise eest

Gibraltari politsei ja toll pidas neljapäeval koostöös Briti merejalaväeüksusega kinni Iraani tankeri Grace 1, mida kahtlustatakse toornafta vedamises Süüriasse Euroopa Liidu sanktsioone rikkudes.

Iraani kõrgeimat juhti ajatolla Ali Khameneid nõustava kogu liige Mohsen Rezaei hoiatas reedel, et kui kinni peetud Iraani supertankerit ei vabastata, siis tuleks vastusammuna kinni pidada Briti naftatanker.

Mõjuvõimsa vaimulike kogu Ekspertide Assamblee liige Mohammad Ali Mousavi Jazayeri ütles laupäeval, et Iraan vastab tankeri kinnipidamisele, vahendas Reuters.

"Ma ütlen avalikult, et Suurbritannia peaks kartma Iraani vastumeetmeid Iraani naftatankeri ebaseadusliku kinnipidamise eest," ütles vaimulik.

"Me oleme näidanud, et me kunagi ei vaiki kiusamise suhtes. Nagu me andsime kindla vastuse Ameerika droonile, vastab Iraan sobivalt ka tankeri ebaseaduslikule kinnipidamisele," lisas ta.

Vaimulik viitas sellele, et Iraan lasi 20. juunil alla USA sõjaväedrooni, mis väidetavalt sisenes islamivabariigi õhuruumi Iraani lõunaosas Hormozgani provintsis Kouhmobaraki lähedal. USA teatel tulistati droon aga alla rahvusvaheliste vete kohal.