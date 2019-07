Epsteini kohtuasja tõttu surve all olnud USA tööminister astus tagasi

USA tööminister Alexander Acosta teatas reedel, et astub ametist tagasi. Minister on olnud tugeva avaliku surve all seoses süüdistustega, et aastaid tagasi Miami föderaalprokurör olles oli ta osaline miljardär Jeffrey Epsteinile mõistetud leebes karistuses.

President Donald Trump tegi Acosta tagasiastumise teatavaks Valges Majas enne lahkumist visiidile Lähis-Itta. Tema kõrval seisnud Acosta ütles, et tagasiastumine oli õige otsus.

Epstein on finantsist, kelle sõpruskonda on omal ajal kuulunud ka president Trump ja ekspresident Bill Clinton ning väga paljud teised tuntud inimesed. Varem on ta süüdi mõistetud noortele tüdrukutele erootiliste massaažide eest maksmises tema Palm Beachi mõisas. Pühapäeval aga pidasid võimud Epsteini kinni ja esmaspäeval esitati talle uus süüdistus, mis puudutab kümnete alaealiste tüdrukute seksuaalset väärkohtlemist, vahendasid Axios, BBC ja Reuters.

Epstein vältis 2007. aastal föderaaltasandil kohtuasja leppega, mille tema advokaadid sõlmisid föderaalprokurör Alexander Acostaga, kes sai 2017. aasta aprillis Trumpi valitsuse tööministriks. Salajase leppe järgi tunnistas Epstein end süüdi alaealiste prostitutsiooniks vahendamises ja sai karistuseks 13 kuud maakonna vangimajas. Tegelikkuses kandis Epstein ka seda karistust leevendatud kujul, sest näiteks päevasel ajal oli tal võimalik vanglast väljas tööl käia.

Acosta põhjendas oma kunagisi samme väitega, et tema eesmärgiks oli, et Epstein 2008. aastal üldse vangi mõistetaks ehk et Epstein vanglasse satuks ja ta lisataks seksuaalkurjategijate ametlikku registrisse.

President Trump ütles, et ajutiselt hakkab tööministri ülesandeid täitma aseminister Patrick Pizzella.

Valges Majas ajakirjanikega rääkinud Trump märkis, et tema hinnangul on Acosta tööministri ametiga hästi hakkama saanud, kuid ilmselt leidis viimane ise, et on kunagise juhtumi tõttu muutunud administratsioonile koormaks.

Epsteini kohta on Trump käesoleval nädalal öelnud, et tundis teda omal ajal "nagu kõik teda Palm Beachil tundsid", kuid umbes viimased 15 aastat polevat nad enam läbi käinud. Varem on meedias ilmunud ka väiteid, et mingi ebaväärika intsidendi tõttu oli Trumpile kuuluv Mar-a-Lago puhkekeskus Epsteinile sisuliselt uksekeelu kehtestanud.

Kui aastaid tagasi ütles Trump Epsteini kohta kiitvaid sõnu, siis nüüd Valges Majas oli tema kommentaar järgmine: "Ma ei olnud tema fänn, seda võin küll öelda."

Bill Clintoni esindaja aga teatas, et ekspresident ei tea midagi Epsteini kuritegudest ning polevat temaga üle kümne aasta rääkinud. Seda, et Clinton omal ajal seoses oma heategevusfondiga seoses Epsteini lennukiga sõitis, kõneisik tunnistas, kuid märkis, et näiteks Epsteinile kuuluvat kurikuulsat Little St. Jamesi saart, mida meedias on nimetatud lausa "pedofiilide saareks", pole Clinton kunagi külastanud.