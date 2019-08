USA justiitsministri sõnul oli Epsteini vanglas mitmeid ebakohti

USA justiitsminister William Barr ütles esmaspäeval, et New Yorgi vanglas, kus hoiti seksuaalkuritegudes süüdistatud ärimeest Jeffrey Epsteini, oli mitmeid väga tõsiseid ebakohti.

Epstein tegi vanglas enesetapu ja tema surnukeha leiti laupäeva hommikul.

"Olin vapustatud ja ausalt öeldes väga vihane, kui kuulsin, kuidas vanglas turvalisuse tagamisega tegeleti," ütles Barr ajakirjanikele.

Ministri kinnitusel viiakse selles osas läbi põhjalik uurimine.

"Föderaalne Juurdlusbüroo ja vanglaameti peainspektor tegelevad just sellega. Me kavatseme selgeks teha, mis seal juhtus ja võtta süüdlased vastutusele," sõnas Barr.

Telekanali CNN andmetel ei kontrollitud Epsteini kongi enne enesetappu mitmeid tunde, kuigi reeglistik seda ette näeb. Samuti polnud tal kongikaaslast, mis on samuti nõutav.

USA föderaalagendid otsisid läbi Epsteini saare

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agendid korraldasid läbiotsimise seksuaalkuritegudes süüdistatud ärimehele Jeffrey Epsteinile kuulunud saarel, teatasid esmaspäeval meediakanalid NBC News ja Daily Mail.

Läbiotsimine saarel korraldati kaks päeva pärast Epsteini enesetappu.

Epsteinile kuulub Kariibi meres saar nimega Little Saint James, mida naabersaarte kohalike elanike seas nimetatakse ka "pedofiilide saareks".

"Kõik nimetavad seda pedofiilide saareks," ütles naabersaarel St. Thomasel elav Kevin Goodrich juulis Epsteini vahistamise järel uudisteagentuurile AFP.

Little Saint James kuulub USA Neitsisaarte hulka.

NBC Newsi info kohaselt otsisid FBI agendid läbi saarel asuva uhke eramu ja kasutasid saarel ringiliikumiseks golfikärusid.

FBI alustas ühtlasi uurimist Epsteini enesetapu asjaolude selgitamiseks. Juba on teostatud lahkamine, kuid selle järeldusi pole veel avalikustatud.

Valvurid ületöötanud?

Ajalehe New York Times andmetel on uurijad veendunud, et surma põhjuseks on enesetapp poomise läbi, kuid enne ametlikku kinnitust tahetakse koguda veel lisainformatsiooni.

Väljaanded Washington Post ja New York Times kirjutasid pühapäeval, et Epsteini valvanud valvurid olid ületööst väsinud. Vanglatöötajaid esindava ametiühingu esindaja ja üks vanglaallikas rääkisid väljaannetele, et üks valvuritest tegi juhtkonna käsul ületunde ja teise ületöö oli jätkunud juba neljandat või viiendat päeva järjest.

Avalikkuses on suurt imestust äratanud, kuidas nii olulise tähtsusega vangil õnnestus enesetapp sooritada.

Epsteini enesetapp on kaasa toonud uue vandenõuteooriate laine, millele annavad hoogu tema sidemed sinivereliste, poliitikute ja teiste prominentidega. Vandenõuteoreetikud tulid laupäeval pärast surmateadet kiirelt lagedale väidetega, et Epsteini surm ei olnud enesetapp, või et ta on sootuks elus.

Vandenõuteooriate keskmes on tema sidemed president Donald Trumpi, ekspresident Bill Clintoni ja Briti prints Andrew´ga ning see, kui palju tema tuttavad kahtlustatud kuritegudest teadsid.

Mõni tund pärast mõrva kogus Twitteris populaarsust teemaviide #EpsteinMurder, millest võttis osa ka president Trump, kes edastas säutse alusetutest spekulatsioonidest.

Surma asjaolusid asetasid küsimärgi alla teisedki poliitikud. Vabariiklasest senaator Rick Scott spekuleeris, et Epsteini surmal on rohkem osapooli.

Epstein oli juba kord varem seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud ja seekord ähvardanuks teda alaealiste kupeldamise eest kuni 45-aastane vanglakaristus. USA tööminister Alexander Acosta astus juulis tagasi, kui ilmnes, et ta oli omal ajal osariigi prokurörina leppinud kokku Epsteini vastaste süüdistuste leevendamises.