New Yorgi föderaalprokuratuur teatas neljapäeval avalikkuse ette jõudnud kohtudokumentides, et valvekaamera videosalvestis, mis kujutas kurikuulsa ärimehe Jeffrey Epsteini vangikongi esist mehe esimese enesetapukatse päeval, on jäädavalt kadunud.

Alaealiste kupeldamises süüdistatud Epstein leiti 23. juulil New Yorgi kinnipidamiskeskuse (Metropolitan Correctional Center - MCC) kongist poolteadvusetuna. Seda päeva kujutav video on aga praeguseks jäädavalt kadunud, sest MCC ametnikud olid kogemata arhiveerinud video, mis kujutas hoopis ühe teise kongi esist. Õige video aga kustutati ning see on nüüd jäädavalt kadunud, vahendas NBC News.

Vale videot märkasid eelmisel nädalal Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ametnikud, kes MCC poolt esitatud tõendeid üle kontrollisid. Samuti selgus, et tehniliste vigade tõttu pole olemas ka tagavaravideot, kuigi süsteem selle jaoks olevat olnud töökorras.

Prokuratuuri poolt esitatud dokumendid puudutavad otseselt Nicholas Tartaglionet, kes oli sellel päeval Epsteini kongikaaslaseks. Tartaglione on endine New Yorgi politseinik, kes on kohtu all seetõttu, et olevat tapnud 2016. aastal neli meest ja matnud nad oma kodu aeda. Prokuratuuri hinnangul oli selle kuriteo motiiv seotud kokaiiniäriga.

Tartaglione advokaat soovis muudele tõenditele lisaks ka videot Epsteini enesetapukatse päevast, et oma klienti heas valguses näidata. Epsteini enesetapukatsega seoses pole võimudel Tartaglione suhtes mingeid etteheiteid.

Juulis toimunud intsidenti uuriti esialgu kui võimalikku enesetapukatset, rünnakut või ka Epsteini pettemanöövrit, et sellisel viisil mõnda teise vanglasse sattuda. Kolm nädalat hiljem leiti aga Epstein oma kongist juba surnuna ja praeguste andmete kohaselt sooritas ta enesetapu. Selle päeva kohta on valvekaamera video olemas ning prokuratuur kasutab seda tõendina kaht vangivalvurit puudutavas kohtuasjas. Vangivalvureid süüdistatakse selles, et nad ei kontrollinud Epsteini surmaööl kinnipeetava kongi nõuetekohaselt ning võltsisid oma tegematajätmiste varjamiseks ka andmeid.

Epstein oli finantsist, kelle sõpruskonda kuulusid omal ajal praegune president Donald Trump ja ekspresident Bill Clinton ning väga paljud teised tuntud inimesed. Varem on ta süüdi mõistetud noortele tüdrukutele erootiliste massaažide eest maksmises tema Palm Beachi mõisas.

Epstein vältis 2007. aastal föderaaltasandil kohtuasja leppega, mille tema advokaadid sõlmisid föderaalprokurör Alexander Acostaga, kes sai 2017. aasta aprillis Trumpi valitsuse tööministriks. Salajase leppe järgi tunnistas Epstein end süüdi alaealiste prostitutsiooniks vahendamises ja sai karistuseks 13 kuud maakonna vangimajas. Tegelikkuses kandis Epstein ka seda karistust leevendatud kujul, sest näiteks päevasel ajal oli tal võimalik vanglast väljas tööl käia.

Epstein peeti taas kord kinni juuli alguses ja talle esitati süüdistus kümnete alaealiste tüdrukute seksuaalses väärkohtlemises ning kupeldamises. Epstein ennast kohtus süüdi ei tunnistanud.

23. juulil leiti 66-aastane Epstein oma kongist vigastatuna. Esialgsetel andmetel viitasid märgid sellele, et ta üritas enesetappu. 10. augustil leiti ta aga vangikongist surnuna. Kohtuekspertiisi järelduste järgi poos Epstein ennast voodilinaga üles. USA meedias on aga Epsteini ja tema surmaga seoses levinud erinevaid teooriaid ja ebakõlad tema vanglas oleku asjaoludes annavad neile ainult hoogu juurde.