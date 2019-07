Tuntud USA finantsärimees Jeffrey Epstein, kelle vastu on New Yorgi osariigi võimud esitanud süüdistused alaealiste tüdrukute seksuaalses ahistamises ning kupeldamises, leiti Manhattani eeluurimisvangla kongist vigastatuna. Meedia allikate teatel olid vigastused kaela piirkonnas.

USA ajakirjanduse teatel leidsid Metropolitan Correctional Centeri valvurid Epsteini tema kongi põrandalt kolmapäeval ning osa allikaid väitis, et mehe nägu oli olnud sinakas, mis viitab lämbumisele. Samuti olevat ta olnud teadvuseta, vahendas Reuters.

Epstein toimetati New York Posti andmetel haiglasse, kuid hetkel on endiselt ebaselge, millisesse haiglasse ta viidi, milline on tema seisund ning kuidas ta täpsemalt vigastada sai.

Kinnipidamisasutuse esindajad või Epsteini esindavad advokaadid pole ajakirjanike päringutele veel vastanud. Prokuratuuri pressiesindaja keeldus kommentaaridest.

Kohus lükkas hiljuti tagasi Epsteini taotluse kautsjoni vastu vabadusse pääseda ning mehe advokaadid teatasid teisipäeval, et see kohtuotsus on plaanis edasi kaevata. Nimelt soovis Epstein eeluurimisvangla asemel kohut oodata koduarestis oma 77 miljonit dollarit maksvas villas.

Epstein pole end süüdi tunnistanud ning on lükanud tagasi süüdistused ja väited, mis puudutavad sündmusi aastatel 2002-2005.

Epstein on finantsist, kelle sõpruskonda on omal ajal kuulunud ka praegune president Donald Trump ja ekspresident Bill Clinton ning väga paljud teised tuntud inimesed. Varem on ta süüdi mõistetud noortele tüdrukutele erootiliste massaažide eest maksmises tema Palm Beachi mõisas.

Epstein vältis 2007. aastal föderaaltasandil kohtuasja leppega, mille tema advokaadid sõlmisid föderaalprokurör Alexander Acostaga, kes sai 2017. aasta aprillis Trumpi valitsuse tööministriks. Salajase leppe järgi tunnistas Epstein end süüdi alaealiste prostitutsiooniks vahendamises ja sai karistuseks 13 kuud maakonna vangimajas. Tegelikkuses kandis Epstein ka seda karistust leevendatud kujul, sest näiteks päevasel ajal oli tal võimalik vanglast väljas tööl käia.

Acosta põhjendas oma kunagisi samme väitega, et tema eesmärgiks oli, et Epstein 2008. aastal üldse vangi mõistetaks ehk et Epstein vanglasse satuks ja ta lisataks seksuaalkurjategijate ametlikku registrisse. Juhtumiga seotud avaliku surve tõttu astus Acosta 12. juulil siiski tööministri ametist tagasi.